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На Волыни столкнулись грузовик и ВАЗ: трое погибших
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на Волыни на трассе Ковель — Жовква вечером во вторник, 29 октября.
— Приблизительно в 19:00 на перекрестке дорог в селе Литовеж столкнулись ВАЗ 2109 и грузовой автомобиль Scania. Легковая машина двигался со стороны села Зоболотцы, грузовик ехал из Нововолынска во Львов. В результате ДТП погибли трое мужчин, находившиеся в ВАЗе. По предварительной информации, двое погибших из Нововолынска и один из Литовежа, — сообщает местный сайт «Нововолынск».
На месте аварии спасатели освобождали тела погибших из металла раскуроченной машины, полиция устанавливает причины происшествия.
А в Киеве в этот же день в районе Воздухофлотского моста произошло серьезное ДТП, вследствие которого престижная BMW сгорела дотла. Водитель чудом выжил.
Еще одно крупное ДТП произошло под Киевом недалеко от Одесской трассы, на дороге, ведущей в Васильков: на оживленном перекрестке не смогли разминуться три машины: Volkswagen, Chevrolet и Hyundai.
«ФАКТЫ» сообщали также о двойной аварии на Столичном шоссе в Киеве — с участием фуры, КамАЗа и легкового авто. Водитель КамАЗа оказался зажатым в сплющенной кабине.
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