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Происшествия

«Чиновники из Крыма» попали в смертельное ДТП в России (фото, видео)

9:40 31 октября 2019 319
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

Группа «чиновников» из оккупированного Крыма разбилась в ДТП в Подмосковье. На месте аварии погиб Иван Сагайдак, стоявший во главе крымского медицинского информационно-аналитического центра. Также в автомобиле находились Илья Турчиненко и Валентин Савченко, представлявшие «крымский минздрав». Все они следовали из аэропорта.

На видео с места ДТП видно, что белая Toyota Land Cruiser Prado опрокинулась на бок. Очевидцы говорят, что внедорожник, возможно, из-за мокрой дороги, плохой видимости либо по другим причинам потерял управление и врезался в ограждение на трассе.

ДТП случилось 29 октября возле города Солнечногорска Московской области. Погибший Сагайдак находился на заднем сидении автомобиля.

сагайдак

Сагайдак приехал в Крым после аннексии Крыма Россией. До этого он жил и работал в Воронеже.

Напомним, пациенты в Крыму жалуются на резко упавший уровень медицины после аннексии. На полуострове ассортимент аптек сократился, многие лекарства приходится доставлять с материка.

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