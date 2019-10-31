Украина

Разведение войск на Донбассе: появилось свежее видео о ситуации в Золотом

В населенном пункте Золотое-4, где 29 октября началось отведение войск, улицы взяты под охрану сотрудниками полиции и бойцами Нацгвардии. В городе работают пешие и мобильные патрули. Военнослужащих и полицейских перевели на усиленный, круглосуточный режим работы.

«Мы контролируем весь периметр въезда и выезда из поселка, патрулируем улицы, охраняем общественный порядок», — заявил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян. По его словам в Золотом-4 работают четыре полицейских патруля и взвод Национальной гвардии, в соседней Катериновке — еще два патруля Нацполиции.

Напомним, накануне разведения войск в районе Золотого-4 боевики из стрелкового оружия обстреляли дома мирных жителей. Следующим населенным пунктом, откуда отведут войска, станет Петровское.

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