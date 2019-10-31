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- 13:11 В Одессе наказали 64-летнего педофила
В Одессе наказали 64-летнего педофила
Пять лет лишения свободы — таков вердикт суда в отношении 64-летнего продавца киоска периодических изданий, обвиненного в развращении несовершеннолетней. Напомним, пенсионер надругался над несовершеннолетней, когда та пришла за покупками в киоск, где он работал продавцом. О случившемся 13-летняя девочка рассказала матери. Та сразу обратилась в полицию. А в Киевской области полиция задержала педофила, который пытался раздеть семилетнюю девочку прямо в подъезде ее дома.
По данным следствия, проведенного Малиновским отделом полиции, среди бела дня пенсионер завел 13-летнюю девочку в киоск по продаже печатных периодических изданий, где он работал. «Там он совершил в отношении нее действия сексуального характера. В момент совершения преступления он был пьян», — указывается в материалах уголовного производства.
Изначально мужчине инкриминировали ч. 3 ст. 153 УК Украины — насильственное удовлетворение половой страсти. Однако в ходе следствия статью изменили на ч. 2 ст. 156 УК Украины — развращение несовершеннолетних.
В последнее время СМИ слишком уж часто сообщают о развратных действиях взрослых в отношении детей. Так, в соцсетях распространяется информация о мужчине, пристававшем к девятилетней девочке в Подольском районе Киева.
Еще одного извращенца застукали в Харькове: мужчина демонстрировал гениталии воспитанникам детского сада.
А в Сумской области задержали 72-летнего пенсионера, который в течение года развращал четырех местных ребят в возрасте 15 и 14 лет.
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