Происшествия

Причастны к смерти пациентов: в Одессе врачи частной клиники попали под суд

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырех врачей и одного бывшего медика медицинского учреждения, расположенного в Киевском районе Одессы. Правоохранители считают, что сотрудники частной клиники причастны к смерти пациентов. Напомним, ранее администрация медицинского учреждения заявила о давлении на следствие со стороны родственников умершего пациента.

«По данным следствия, ненадлежащее исполнение врачами профессиональных обязанностей повлекло смерть 38-летнего и 57-летнего пациентов. Также правоохранительные органы установили информацию о подделке медицинской документации, в частности времени и истинных причин смерти мужчин, с целью сокрытия фактов их ненадлежащего лечения», — сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводили следователи регионального главка Нацполиции по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в правоохранительных органах, речь о сотрудниках частной клиники «Инто-Сана». 57 летний пациент умер в апреле, а 38-летний — в августе 2017 года.

Ранее в Одессе произошло серьезное ДТП с участием автомобилей скорой помощи и охранной фирмы. Последний ехал на зеленый свет и не уступил дорогу карете скорой помощи «Инто-Сана» с проблесковыми «маячками» и сиреной. В результате столкновения «скорая», транспортировавшая пациентку, перевернулась…



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