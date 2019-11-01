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В Киеве закрыли на вход центральные станции метро: что происходит
«Киевский метрополитен» сообщил об ограничениях в работе предприятия. В настоящее время на вход закрыты две центральные станции — «Хрещатик» и «Театральная» (красная линия подземки). Соответствующее сообщение появилось в Facebook предприятия.
«Внимание! Станции „Театральная“, „Хрещатик“ + пересадки закрыты на вход и на выход. Поступил анонимный звонок о заминировании», — говорится в сообщении.
Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.
Напомним, накануне в Киеве минировали суд, а в Сумах неизвестные звонком о минировании хотели сорвать концерт Винника.
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