Происшествия

В Киеве закрыли на вход центральные станции метро: что происходит

«Киевский метрополитен» сообщил об ограничениях в работе предприятия. В настоящее время на вход закрыты две центральные станции — «Хрещатик» и «Театральная» (красная линия подземки). Соответствующее сообщение появилось в Facebook предприятия.

«Внимание! Станции „Театральная“, „Хрещатик“ + пересадки закрыты на вход и на выход. Поступил анонимный звонок о заминировании», — говорится в сообщении.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, накануне в Киеве минировали суд, а в Сумах неизвестные звонком о минировании хотели сорвать концерт Винника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter