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В Киеве закрыли на вход центральные станции метро: что происходит

10:35 1 ноября 2019 1356
Станция метро
Инф. «ФАКТОВ»

«Киевский метрополитен» сообщил об ограничениях в работе предприятия. В настоящее время на вход закрыты две центральные станции — «Хрещатик» и «Театральная» (красная линия подземки). Соответствующее сообщение появилось в Facebook предприятия.

«Внимание! Станции „Театральная“, „Хрещатик“ + пересадки закрыты на вход и на выход. Поступил анонимный звонок о заминировании», — говорится в сообщении.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, накануне в Киеве минировали суд, а в Сумах неизвестные звонком о минировании хотели сорвать концерт Винника.

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