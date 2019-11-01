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Перерезали горло женщине-таксисту: в Тернополе вынесли приговор жестоким убийцам
Тернопольский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции — 13 и 15 лет лишения свободы, который в мае этого года был вынесен убийцам женщины-таксиста.
— 25 декабря 2015 года в городе Подволочиск Тернопольской области была убита 35-летняя таксистка. Через несколько дней правоохранители задержали подозреваемых — 14-летнего подростка и 19-летнего молодого человека. Они были пассажирами женщины-таксиста, которую жестоко лишили жизни, перерезав горло ножом, — напомнила прокуратура Тернопольской области.
Работавшую водителем такси в Тернополе тяжелораненую женщину обнаружили вечером в автомобиле на одной из улиц Подволочиска случайные прохожие. Они же вызвали полицию и «скорую».
«Перед этим она сообщила друзьям, что везет пьяных пассажиров в Подволочиск. Что произошло в дороге, пока неизвестно, но пассажиры напали на нее с ножом, — рассказывал тогда начальник ГУ Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол. — Женщине удалось убежать от преступников, на ее одежде была грязь,
Тем не менее, судя по всему, она успела описать внешность нападавших. Вскоре в поле зрения правоохранителей попали двое подозреваемых — жители Подволочиска. Одному было 19 лет, второму, ранее судимому за кражи, всего 14.
В день преступления они приехали в Тернополь в поисках работы. Не найдя ее, крепко выпили и под вечер решили возвращаться домой. Таксисты отказывались вести пьяных парней в райцентр, а вот женщина-водитель согласилась.
— Уже приехав туда, она попросила пассажиров приготовить деньги, чтобы расплатиться за проезд. Но тем не понравилась высокая цена — начали спорить и скандалить. По утверждению подростка, его старший товарищ вытащил перочинный нож и нанес несколько ударов женщине в шею. Раненая вывалилась из машины на землю, а нападавшие, решив, что убили ее, бросились бежать. Тем временем пострадавшая смогла подняться, снова сесть за руль и проехать некоторое расстояние, где ее и заметили прохожие, — сообщили в полиции.
По дороге домой преступники отмыли в источнике руки и одежду от крови и договорились на некоторое время «залечь на дно». Старший даже уехал жить в соседний район. Тем не менее полиция их вычислила.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об убийстве в Черкасской области женщины-таксиста Ирины Чуприны, Один из подозреваемых признался, что «был очень пьяным и зарезал женщину ножом».
А в Запорожской области жестоко расправились с таксистом, который, взяв троих пассажиров, повез их из Бердянска в Токмак. Тело мужчины с привязанным к ногам камнем подняли со дня Стульневского карьера.
«ФАКТЫ» сообщали также о жестоком убийстве 22-летнего таксиста на Кольцевой дороге в Киеве. Его ударили ножом в шею, и парень погиб от потери крови.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!