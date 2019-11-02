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Спорт

Сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по шахматам

19:22 2 ноября 2019 23
Василий Иванчук
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Мужская сборная Украины в составе Василия Иванчука (на фото), Юрия Кузубова, Андрея Волокитина, Александра Моисеенко и Владимира Онищука стала вице-чемпионом Европы по шахматам.

Перед последним туром состязаний в Батуми (Грузия), в которых принимали участие 40 мужских и 32 женские сборные, наши шахматисты лидировали, но не смогли обыграть Хорватию (2:2) и пропустили на вершину турнирной таблицы Россию, которая взяла верх над поляками — 2,5:1,5. Более того, наша команда лишь по дополнительным показателям опередила сборную Великобритании, довольствовавшуюся третьим местом.

Напомним, что на командном первенстве Европы два года назад наши шахматисты добыли бронзовые медали.

Что же касается женской сборной Украины (Наталья Жукова, Анна Ушенина, Инна Гапоненко, Наталья Букса и Юлия Осьмак), то после «золота"-1992 и 2013, «серебра"-2015 и «бронзы"-2009 и 2017 наши девушки на сей раз с 12 очками (шесть побед и два поражения) финишировали четвертыми. На пьедестал почета поднялись команды России (16 баллов), Грузии (15) и Азербайджана (14).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Штембуляк стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров.

Фото euro2019. ge

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