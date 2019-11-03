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Мир

Цемах сделал громкое заявление в интервью российским пропагандистам: появилась реакция Нидерландов

21:20 3 ноября 2019 90
цемах
Инф. «ФАКТОВ»

В Нидерландах отреагировали на откровения бывшего боевика «ДНР» Владимира Цемаха российским пропагандистам. В прокуратуре Нидерландов дали понять, что интервью смотрели и продолжают считать Цемаха ценным свидетелем в деле о сбитом «Боинге» MH17.

В беседе с кремлевским пропагандистом Кириллом Вышинским Цемах поделился, что Нидерланды предлагали ему программу защиты свидетелей, гражданство, «домик в Голландии» в обмен на показания. Эти заявления Цемаха нидерландцы не комментируют, ссылаясь на конфиденциальность всех сведений, прозвучавших во время допроса.

«Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT). Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал», — приводит «Укринформ» заявление пресс-секретаря прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк.

В прокуратуре Нидерландов продолжают настаивать, что Цемах «представляет интерес для Международной совместной следственной группы», и напоминают, что направили запрос в Россию на арест и экстрадицию указанного лица.

Напомним, Цемах в 2015 году признавался, что много может рассказать о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом 17 июля 2014 года. Предполагалось, что именно Цемах был тем человеком, кому было поручено спрятать установку «Бук», когда выпущенная ракета «земля-воздух» сбила гражданский лайнер.

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