«Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 7 ноября, киевское «Динамо» на 38-тысячной арене «Паркен» в столице Дании сыграет поединок четвертого тура групповой стадии Лиги Европы против местного «Копенгагена», в нынешнем сезоне не потерпевшего в родных стенах еще ни одного поражения (девять побед и две ничьи в 11 встречах). Начало матча — в 19:55.

Судьи из Венгрии

Работать на поединке в Копенгагене УЕФА доверил венгерской бригаде служителей Фемиды во главе с 40-летним Тамашем Богнаром. Помогать менеджеру по работе с клиентами призваны Балаш Бузаш и Петер Кобор (резервный судья — Петер Солимоши).

В прежние годы Богнар четырежды пересекался с нашими командами: Украина (U 19) — Австрия (U19) — 2:2 в 2015-м, «Заря» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 в 2016-м, БАТЭ — «Александрия» — 1:1 в 2017-м и «Ренн» — «Динамо» — 1:2 в 2018-м (венгр удалил с поля динамовца Шепелева).

40-летний рефери из Венгрии Тамаш Богнар

Положение в группе

После трех туров «Копенгаген» и «Динамо» набрали по пять очков и возглавляют турнирную таблицу группы В. Вице-чемпион Украины в первом туре победил на своем поле «Мальме» — 1:0, после чего сыграл в гостях вничью с «Лугано» — 0:0 и дома с датчанами — 1:1 (кстати, «бело-синим» принадлежит рекорд по количеству мирных исходов в основной сетке Лиги Европы — 21).

Чемпионы Дании стартовали с домашнего выигрыша у швейцарцев — 1:0, а затем разошлись в Швеции миром с «Мальме» — 1:1 и в Украине с «Динамо» — 1:1.

В киевском матче с «Копенгагеном» защитник киевлян Артем Шабанов забил свой дебютный мяч в еврокубках

Положение команд в группе В после трех туров: 1. «Копенгаген» — 5 очков (разница мячей — 2:1); 2. «Динамо» — 5 (2:1); 3. «Мальме» — 4 (3:3); 4. «Лугано» — 1 (1:3).

Соперники на внутренней арене

После первой дуэли «Динамо» и «Копенгагена» на киевском «Олимпийском» команды провели по три встречи на внутренней арене. Подопечные Михайличенко успели в рамках чемпионата Украины упустить победу в домашнем противостоянии с «Карпатами» (1:1) и разгромили на «Олимпийском» «Львов» (4:0), по-прежнему отставая от лидера на 10 очков. Кроме того, команда Михайличенко в суперматче с двумя удалениями и овертаймом выбили «Шахтер» из розыгрыша Кубка Украины (2:1).

В свою очередь, «Копенгаген» отпраздновал две победы в чемпионате Дании, обыграв в гостях «Орхус» — 2:1 (Н'Дойе, 17, 51 — Торстейнссон, 56) и разгромив дома «Сендерюск», за который с 81-й минуты играл украинский форвард Артем Довбик, — 3:0 (Биль, 18, с пенальти, Сантос, 63, с пенальти, Сотириу, 86). После 15 туров отставание команды Сольбаккена от лидирующего «Мидтьюлланда» по-прежнему составляет четыре очка.

Видеообзор поединка «Копенгаген» — «Сендерюск» — 3:0

Кроме того, подопечные Сольбаккена на прошлой неделе уверенно пробились в следующий раунд Кубка Дании, разгромив в родных стенах в рамках 1/8 финала «Нордшелланд» — 4:1 (Бендтнер, 24, Дарами, 66, 75, Сотириу, 68 — Рассмуссен, 2).

Вербич и Стаге под угрозой

Перед встречей на «Паркене» в составах обеих команд по одному футболисту рискуют пропустить следующую встречу в случае получения желтой карточки — полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич и игрок средней линии «Копенгагена» Йенс Стаге, у которых уже по два «горчичника».

По одной желтой карточке имеют в своем пассиве девять футболистов — Шабанов, Кадар, Сидорчук, Беседин и Кендзера у киевлян, а также Бартолец, Бенгтссон, Зека и Сантос у копенгагенцев.

Словенский легионер «Динамо» Беньямин Вербич пребывает под угрозой дисквалификации

«Динамо» в Дании

В своей 54-летней истории выступлений в еврокубках киевское «Динамо» ни разу не играло на выезде против «Копенгагена», но гостило в Дании у четырех других клубов — пять побед, одна ничья и одно поражение в семи проведенных встречах.

\Ранее «бело-синие» на полях соперников сражались с Б-1903 — 2:1 (Колотов, Трошкин) в 1973-м, с «Брондбю» — 1:0 (Яковенко) в 1991-м и 4:2 (Гусин, Шевченко, Ребров, Головко) в 1997-м, с «Силькеборгом» — 0:0 в 1994-м, а также с «надоевшим» «Ольборгом» — 3:1 (Калитвинцев, Шевченко — 2) в 1995-м, 2:1 (Ребров, Шацких) в 1999-м и 0:3 в 2014-м.

Пять лет назад динамовцы в матче с «Ольборгом» потерпели свое единственное поражение на стадионах Дании



День в истории

За годы выступлений на международной арене киевские динамовцы 7 ноября четырежды противостояли своим соперникам: Б-1903 — «Динамо» — 1:2 (Колотов, Трошкин) в 1973-м, «Динамо» — «Баник» — 2:0 (Демьяненко, Хапсалис) в 1979-м, «Дукла» — «Динамо» — 2:2 (Юран — 2) в 1990-м и «Манчестер Юнайтед» — «Динамо» — 4:0 в 2007-м.

Видеообзор матча «Дукла» — «Динамо» — 2:2 (7 ноября 1990 года)

Состав «Динамо» дороже на 54 млн евро

По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt. de, состав «Динамо» дороже общей стоимости игроков «Копенгагена» более, чем на 54 млн евро (98,2 млн евро против 43,9 млн).

У датчан больше других стоят полузащитник Виктор Фишер (7 млн евро), игрок обороны Виктор Нельссон и полузащитник Расмус Фальк (по 3 млн), а также травмированный форвард Йонас Винд (2,5 млн). Кроме того, еще пять игроков «Копенгагена» (Андреас Бьелланд, хорват Карло Бартолец, Йенс Стаге, грек с португальскими корнями Зека и уругваец Михаэль Сантос) стоят по 2 млн евро.

Также стоит обратить внимание на вернувшегося в строй после травмы 34-летнего экс-форварда сборной Сенегала Даме Н’Дойе, который при стоимости «всего» 900 тысяч евро наколотил с 186 матчах в футболке «Копенгагена» 107 мячей (в прошлом году нападающий вернулся в команду после выступлений в «Локомотиве», «Халл Сити», «Сандерленде» и «Трабзонспоре»).

Что же касается «Динамо», то список самых дорогих футболистов украинского клуба сформировали: Виктор Цыганков (20 млн евро), Беньямин Вербич, Виталий Миколенко (оба — по 6 млн), Соль (5 млн), а также Тамаш Кадар, Сергей Сидорчук и Сидклей (все — 4,5 млн).

В 186 поединках за «Копенгаген» сенегальский форвард Даме Н’Дойе 107 раз поразил ворота соперников



«Копенгаген» украинским клубам еще не проигрывал

Представитель столицы Дании пять раз играл в еврокубках с украинскими клубами и пока не разу не проиграл: с «Ворсклой» — 1:0, 1:1 в 2011-м, с «Днепром» — 2:0, 0:0 в 2014-м и с «Динамо» — 1:1 в 2019-м.

Восемь лет назад «Ворскла» уступила на поле «Копенгагена», пропустив гол с пенальти



Стадион «Паркен» пять раз принимал украинские команды

Домашняя арена «Копенгагена» 38-тысячный «Паркен», на которой проводит большинство своих поединков сборная Дании, была построена в 1992 году на месте снесенного стадиона «Идрэтспаркен» (там, кстати, динамовцы играли в 1973-м против одного из предшественников «Копенгагена» — клуба Б-1903) .

В 1994 году стадион принимал финальный поединок Кубка кубков «Арсенал» — Парма" (1:0), а в 2000-м — решающий матч Кубка УЕФА «Галатасарай» — «Арсенал» (0:0, по пенальти — 4:1).

Кстати, на «Паркене» часто проходят концерты мировых звезд. В частности, на арене выступали Depeche Mode, The Rolling Stones, Селин Дион, U2, Джордж Майкл, Эрик Клэптон, Pink Floyd, Metallica и другие. В 2001 году стадион стал главной площадкой музыкального конкурса «Евровидение».

Рекордная посещаемость за всю историю арены была зафиксирована 23 июня 2007 года: на концерт Джастина Тимберлейка было продано 55 000 билетов.

В прежние годы «Паркен» пять раз принимал матчи с участием украинских команд: Дания — Украина — 1:0 в 2003-м, Дания — Украина — 1:1 в 2004-м, «Копенгаген» — «Ворскла» — 1:0 в 2011-м, «Нордшелланд» — «Шахтер» — 2:5 в 2012-м и «Копенгаген» — «Днепр» — 2:0 в 2014-м.

Стадион «Паркен» вмещает 38 тысяч болельщиков

Погода в день матча

7 ноября в столице Дании ожидается облачная погода. К началу поединка на «Паркене» температура воздуха составит 7 градусов тепла, перед игрой возможен мелкий дождь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Копенгаген» — «Динамо».

Фото ФК «Копенганен», ФК «Динамо», Getty Images

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