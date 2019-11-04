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Получат все: в Минсоцполитики отказались от идеи выборочно выплачивать матпомощь при рождении ребенка
В Министерстве социальной политики опровергли слухи о возможности отмены выплат при рождении ребенка, что якобы предусмотрено новым законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Напомним, «ФАКТЫ» писали об увеличении помощи семьям с детьми в Украине.
Министр Юлия Соколовская подтвердила существование этого проекта, однако объяснила, что первоначальная идея о выплате адресной помощи при рождении только малообеспеченным семьям уже неактуальна — она не нашла поддержки в экспертной среде, а также во время обсуждения с общественностью.
«Одним из предложений было внедрение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на лицо не превышает 15% от размера выплат (фактически этого около 6 тыс. грн — поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс. грн)», — сообщила Соколовская.
Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год содержится норма о том, что начислением и выплатой всех видов государственных пособий в Украине будет заниматься Министерство социальной политики.
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