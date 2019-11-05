Подорожание газа для промышленности: как вырастут цены на продукты и «коммуналку»

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В Украине выросли цены на газ - пока только для промышленных предприятий, различных организаций и бизнеса. Однако, по мнению экспертов, это может больно ударить по простым гражданам, поскольку цены на многие товары и услуги заметно вырастут. В то же время, тарифы на газ для населения обещают немного снизить, но ненадолго. О том, как подорожание газа для промышленности отразится на цене товаров первой необходимости, продуктов питания и жилищно-коммунальных тарифах, «ФАКТЫ» расспросили экспертов.

С 1 ноября Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» увеличила стоимость газа для промышленных потребителей почти на 20%. В зависимости от объемов закупки и условий оплаты «Нафтогаз» предлагает голубое топливо по цене 5861—6463 грн за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. В целом же средняя полная цена газа для промышленности выросла с 6500 тыс. грн за кубометр до 7700 тыс. грн, то есть почти на 20%. Такое решение в компании пояснили ростом стоимости газа на европейских рынках, откуда Украина импортирует голубое топливо.

«Сезонное понижение температуры будет способствовать умеренному росту цены газа в Европе, но рост будет ограничиваться избытком предложения на рынке, — сообщил порталу „Обозреватель“ председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский. — Поэтому цены на европейских хабах будут находиться в диапазоне 13—15 евро за МВт, что составляет 5800—6500 грн за тысячу кубов в приведении к границе с Украиной. В декабре также ожидается рост цен, но не более чем на 15% от цены ноября, однако конечная ситуация будет зависеть от погодных условий и стабильности поставок».

Кроме того, сейчас сложнопрогнозируемой остается ситуация с ценообразованием в начале нового года. Все зависит от того, будет ли подписан новый контракт по транзиту. В случае его неподписания изменится вся методология ценообразования, ведь Россия будет осуществлять продажу газа на северо-восточной границе", — отметил эксперт.

Что же касается стоимости газа для населения, то председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в платежках за октябрь украинцы увидят снижение цены на газ на 5%.

«За октябрь цена газа для населения снижена еще почти на 5%. Таким образом, за последние семь месяцев цена газа для населения снижена уже на 35%, и это украинцы увидят в своих платежках уже за октябрь», — отметил Андрей Герус.

Тем временем многие эксперты утверждают, что подорожание газа для промышленности больно ударит по простым гражданам.

«Повышение стоимости газа для промышленности повлечет за собой рост цен на товары и услуги, которые производятся предприятиями различных отраслей экономики, — сообщила «ФАКТАМ» учредитель управляющей компании «Затишна Оселя» Диана Гранцева. — Если ТЭЦ используют газ при нагреве воды для центрального отопления и горячего водоснабжения населения, то подорожания этих услуг можно ожидать. Но сейчас, в начале отопительного сезона, не думаю, что будет повышена цена за газ для частных потребителей, так как Кабинет министров заявлял, что регулирование цен на газ для населения не планируется.

Хотя не стоит сбрасывать со счетов два весомых фактора, которые реально могут повлиять на стоимость газа для населения. Цена на газ для бытовых потребителей в Украине напрямую зависит от рыночной цены голубого топлива, а, как известно, нынешнее повышение цен для промышленности обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина его импортирует. В то же время, согласно договоренностям Украины с МВФ и правительственному постановлению, устанавливающему положение о специальных обязательствах (ПСО), с 1 января 2020 года цены на газ для населения должны вырасти до 12 тысяч 300 гривен за тысячу кубометров", — отметила Диана Гранцева.

Кроме того, подорожание газа для промышленности может привести и к росту жилищно-коммунальных тарифов.

«Формула расчета стоимости коммунальных услуг построена таким образом, что рост цен на газ для промышленности автоматически тянет за собой подорожание „коммуналки“ для населения, — заявил в комментарии ИА АСПИ первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. — Правительству так и не удалось решить проблему роста стоимости коммунальных услуг для населения, а летнее снижение цены газа связано исключительно с сезонным уменьшением цены на европейских рынках. Только там цена летом упала в два с половиной раза, а в Украине только на 30%».

По прогнозам народного депутата, стоимость жилищно-коммунальных услуг вырастет как минимум на 20% и будет повышаться и дальше, достигнув показателей прошлого года, когда газ для населения стоил 8,5 тыс. грн за кубометр.

С такими прогнозами не соглашаются в «Нафтогазе».

«На рынке газа для промышленных потребителей работают десятки поставщиков, — заявила «ФАКТАМ» руководитель отдела по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины» Алена Осмоловская. — Доля «Нафтогаза» на нем не превышает 10%, поэтому влияние цен «Нафтогаза» на стоимость товаров и услуг, в себестоимости которых содержится цена газа, незначительно.

На сегодня стоимость газа для населения регулируется Кабинетом министров Украины в рамках положения о специальных обязательствах (ПСО). Цена на условиях ПСО определяется как наименьшее значение одного из четырех показателей, это:

цена «Нафтогаза» для коммерческих потребителей;

данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости импортированного газа за прошлый месяц;

средняя цена реализации газа за предыдущий месяц на Украинской энергетической бирже;

цена по постановлению КМ № 867 от 19 октября 2018 года, рассчитываемая по формуле, указанной в постановлении.

Каждый из этих показателей зависит от рыночной конъюнктуры. Поэтому с наступлением холодов, когда цена газа в Европе традиционно растет, она будет изменяться и у нас. Масштабы изменения цен будут определяться европейской ценовой динамикой.

Ожидается, что с 1 января 2020 года регулируемая цена на газ для населения будет соответствовать цене для украинских коммерческих потребителей. На этом рынке уже несколько лет есть активная конкуренция между сотнями поставщиков, что заставляет их снижать цены. Основным фактором, который будет влиять на цены в Украине, как и раньше, остаются цены на европейском рынке", — подытожила Алена Осмоловская.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что теперь украинцы, имеющие кредитную задолженность либо большие долги за газ отопление горячую воду, которые не в состоянии погасить, получили право и возможность объявить себя банкротами. С 21 октября вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства, который ввел принципиально новую для Украины процедуру восстановления платежеспособности физических лиц.

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