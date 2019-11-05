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Шевченко вызвал в сборную Украины новичка из «Зари»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед спаррингом с Эстонией (14 ноября в Запорожье) и отборочным матчем Евро-2020 против Сербии (17 ноября в Белграде) довызвал в сборную Украины новичка — 25-летнего полузащитника луганской «Зари» Дмитрия Иванисеню, который в текущем чемпионате страны сыграл за команду Виктора Скрипника 12 поединков и забил один мяч.
Воспитанник школы донецкого «Шахтера» до перехода в «Зарю» защищал цвета «Мариуполя» (тогда еще «Ильичевца») и тбилисского «Динамо». В свое время уроженец Кривого Рога выступал также за сборные Украины U16 и U21.
Напомним, что после победы над чемпионами Европы португальцами сборная Украины досрочно завоевала путевку в финальный турнир Евро-2020, но все еще продолжает борьбу за первое место в группе, что может дать преимущество при жеребьевке 30 ноября в Бухаресте.
Напомним положение команд в группе В:
1. Украина — 19 очков (7 матчей);
2. Португалия — 11 (6);
3. Сербия — 10 (6);
4. Люксембург — 4 (6);
5. Литва — 1 (7).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко вызвал на поединки с Эстонией и Португалией 25 футболистов.
Фото ФК «Заря»
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