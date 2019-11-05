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Спорт

Шевченко вызвал в сборную Украины новичка из «Зари»

14:49 5 ноября 2019 48
Дмитрий Иванисеня
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед спаррингом с Эстонией (14 ноября в Запорожье) и отборочным матчем Евро-2020 против Сербии (17 ноября в Белграде) довызвал в сборную Украины новичка — 25-летнего полузащитника луганской «Зари» Дмитрия Иванисеню, который в текущем чемпионате страны сыграл за команду Виктора Скрипника 12 поединков и забил один мяч.

Воспитанник школы донецкого «Шахтера» до перехода в «Зарю» защищал цвета «Мариуполя» (тогда еще «Ильичевца») и тбилисского «Динамо». В свое время уроженец Кривого Рога выступал также за сборные Украины U16 и U21.

Напомним, что после победы над чемпионами Европы португальцами сборная Украины досрочно завоевала путевку в финальный турнир Евро-2020, но все еще продолжает борьбу за первое место в группе, что может дать преимущество при жеребьевке 30 ноября в Бухаресте.

Напомним положение команд в группе В:

1. Украина — 19 очков (7 матчей);

2. Португалия — 11 (6);

3. Сербия — 10 (6);

4. Люксембург — 4 (6);

5. Литва — 1 (7).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко вызвал на поединки с Эстонией и Португалией 25 футболистов.

Фото ФК «Заря»

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