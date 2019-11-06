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В Харькове устроили потасовку со стрельбой: все подробности, фото и видео
В Харькове на Салтовке вечером 5 ноября случилась перестрелка. Центром событий стала площадка перед спортклубом на улице Валентиновской в районе станции метро «Студенческая». Был обстрелян автомобиль «Mitsubishi», досталось и молодому мужчине.
На месте событий были задержаны 14 человек. Очевидцы говорят, что между мужчинами возник конфликт, а потом прозвучали выстрелы.
В полиции уточнили, что серьезно пострадал лишь один 30-летний гражданин. Его отправили в больницу с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги. Сейчас состояние пациента удовлетворительное.
Напомним, в прошлый раз громкая перестрелка в Харькове случилась на улице Клочковской на парковке у супермаркета. Компания мужчин обстреляла еще двоих граждан и скрылась на автомобиле. Машину стрелков нашли брошенной в нескольких кварталах от места событий.
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