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Глава Amazon Джефф Безос снова самый богатый человек в мире

10:27 6 ноября 2019 50
Джефф Безос
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Первая неделя ноября стала весьма успешной для американского миллиардера Джеффа Безоса. Основатель и глава компании Amazon вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей в мире, который ежедневно обновляется на сайте популярного журнала Forbes. Напомним, в конце октября акции Amazon резко упали на фондовом рынке, и Безос потерял за сутки 7 миллиардов долларов! В результате он опустился в списке богачей на второе место, уступив лидерство Биллу Гейтсу.

Прошло меньше двух недель, и основатель Microsoft оказался уже на третьем месте! По данным на 6 ноября, первая тройка рейтинга самых богатых людей в мире выглядит теперь так:

1. Джефф Безос, гражданин США, глава Amazon — 112,2 миллиарда долларов

2. Бернар Арно, гражданин Франции, глава LVMH — 107 миллиардов долларов

3. Билл Гейтс, гражданин США, акционер Microsoft — 106,9 миллиарда долларов

Forbes отмечает серьезный успех Арно. LVMH является лидером на мировом рынке предметов роскоши. Компания владеет всемирно известными торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy, Moet & Chandon, TAG Heuer, Kenzo и многими другими.

Напомним, что последние два года основатель Amazon возглавлял рейтинг самых богатых людей в мире.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», летом 2019-го Безос развелся со своей супругой Маккензи. Она получила по условиям развода часть акций компании — на 32,7 миллиарда долларов — и тут же вошла в число самых богатых женщин в мире.

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