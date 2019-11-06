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Стиль жизни

Легкие рецепты вкусного ужина: быстро и просто (фото)

11:41 7 ноября 2019 140
курица в рукаве
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Вкусный ужин — мечта людей, которые после работы на всех парах мчатся домой. И всегда хочется его приготовить побыстрей, не так ли? Легких рецептов существует немало. Важно, чтобы они были проверенными. А тем, кто захочет ими воспользоваться, необходимо заранее приготовить нужные ингредиенты.

Легкими рецептами вкусных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Запеченная курица придется по вкусу многим, — говорит Лилия Ким. — С удовольствием поделюсь тонкостями ее приготовления.

Курица в луковом маринаде

Ингредиенты:

1 кг куриных окорочков или курицы

Маринад

2−3 луковицы (среднего размера)

1−2 зубчика чеснока

1 ст. л. растительного масла

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. томатной пасты

¼ ч. л. сушеного тимьяна

1,5 ч. л. сладкой паприки

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Куриные окорочка вымыть, обсушить и разрезать на две части.

Лук и чеснок очистить. Крупно нарезать.

В чаше блендера соединить все ингредиенты маринада. Взбить до однородной кашицы.

Куски курицы хорошо натереть маринадом со всех сторон. Сложить курицу в пищевой контейнер и плотно закрыть. Поставить курицу в холодильник мариноваться на 2−3 часа или на ночь.

Куски курицы переложить в смазанную маслом форму для запекания. Накрыть форму фольгой.

Запекать в предварительно разогретой до 220 градусов духовке 30−40 минут. После чего убрать фольгу и запекать еще 15−20 минут до золотистой корочки на верхнем уровне духовки при температуре 200° С. В процессе запекания 1−2 раза смазать куски курицы образовавшимся соком.

И приятного аппетита!

— К слову, так запечь курицу можно и на Новый год, — советует Лилия Ким. — Еще один замечательный рецепт для ужина — курица с картофелем в рукаве. Мясо, приготовленное по этому рецепту, получается сочное, мягкое, а картофель — нежный и ароматный. Готовится очень быстро и просто.

Курица с картофелем в рукаве

Картофель — 700 г (5−6 крупных картофелин)

Курица — 500 г (можно взять бедра)

Лук — 1 шт

Морковь — 1−2 штуки

Чеснок — 3 зубчика

Растительное масло (2−3ст.л)

Соль — 0,5 ч. л.

Перец черный по вкусу

Куркума по вкусу

Паприка по вкусу

Зелень сушеная по вкусу

700 граммов картофеля очистим и нарежем на дольки среднего размера. Луковицу и морковь нарежем небольшими кольцами. В миску кладем картофель, лук с морковкой. Добавляем соль, черный перец, сушеную зелень и перемешиваем. Отставляем в сторонку.

Берем 500 граммов мяса, добавляем половину чайной ложки соли, паприку, куркуму, сушеную зелень, измельченный чеснок, равномерно распределим специи по мясу и оставляем картофель и мясо на 15 минут мариноваться.

Через 15 минут картофель помещаем в рукав для запекания, сверху укладываем мясо, заливаем 3 столовыми ложками растительного масла, закрепляем края, перекладываем на противень, делаем в нескольких местах проколы, чтобы рукав не лопнул во время приготовления. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут.

Затем разрезаем рукав — и по желанию можно поставить курицу еще на 10 минут в духовку для подрумянивания.

Курица в рукаве готовится просто и достаточно быстро

— А какое овощное блюдо порекомендуете приготовить на ужин?

— Творожно-тыквенный рулет из лаваша. Он понравится и взрослым, и детям.

Творожно-тыквенный рулет из лаваша

Для приготовления рулета понадобятся

Лаваш — 150 г

Яйца — 2 шт

Творог — 300 г

Тыквенное пюре — 250 г

Кукурузный крахмал — 1 ст. л. (можно без него)

Сахар или подсластитель по вкусу

Творог, тыкву и яйца перебить блендером или перетереть ложкой, добавить сахар или подсластитель, можно чуть корицы, крахмал, ягоды, изюм.

Расстилаем лаваш, распределяем начинку и сворачиваем в рулет, смазываем желтком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20—25 минут.

Рулет из лаваша понравится всей семье

— А что еще посоветуете приготовить на десерт?

— Вечера должны быть вкусными и душевными. Ничто так не сближает, как чаепития в кругу семьи, где за чашечкой горячего чая в осенний прохладный вечерок мы можем отдохнуть от дневной суеты и проблем. Поделюсь рецептом вкусной шоколадной ватрушки.

Шоколадная ватрушка

Для теста берем 2 яйца, 100 г сахара, щепотку соли. Все это взбиваем венчиком, добавляем 200 г сметаны и 50 г мягкого сливочного маргарина. Отдельно просеиваем 160 г муки, 4 ст. л. какао (не полные) и 10 г разрыхлителя. Смешиваем.

Тесто должно получиться такой консистенции, как густая сметана. Для начинки берем 350 г творога (перебить в блендере), 2 яйца, 100 г сахара, 10 г ванильного сахара и 30 г манки.

В форму (у меня она диаметром 18 см) выкладываем тесто, а в середину на тесто — начинку, не доходя до краев 1,5 см. Ставим в холодную духовку и выпекаем 40—50 минут при 180 градусах. Начинка тяжелая, поэтому при выпечке она осядет, а по бокам тесто поднимется, образуя ватрушку.

Шоколадная ватрушка станет приятным сюрпризом для родных и близких

— Что вас вдохновляет на кулинарное творчество?

— Не задумываясь отвечу, что любовь к своей семье, забота о здоровье близких, ведь в наше время так сложно найти качественно приготовленную еду. Готовя дома, я точно знаю, на каком масле и каким способом приготовлено то или иное блюдо. И когда я вижу довольные лица своих домочадцев и друзей, отведавших мои творения, сразу хочется готовить еще и еще!

Лилия Ким: «Больше всего мне нравится печь, возиться с тестом, баловать своих родных тортиками и делать их жизнь слаще»

— Какое блюдо у вас любимое?

— Больше всего мне нравится печь, возиться с тестом, баловать своих родных тортиками и делать их жизнь слаще. С детства люблю медовый торт, и до сих пор он остается для меня фаворитом. Теперь и у моих детей это самый любимый торт — тот самый из детства — приготовленный мамиными руками…

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Готовьте с любовью, ведь с блюдами, приготовленными собственными руками, мы передаем свое тепло и хорошее настроение своим близким!

Ранее Лилия Ким поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом пышных и ароматных пончиков «Вкус счастья», а также еще одним легким рецептом ужина.

А легким рецептом чипсов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Молдовы Вероника Чокинэ.

Фото из альбома Лилии Ким

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