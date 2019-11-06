Происшествия

В центре Одессы маршрутчики выбросили на улицу человека без сознания (фото)

В среду, 6 ноября, в самом центре Одессы, на Александровском проспекте, произошел возмутительный инцидент. Водитель маршрутного такси № 150 (здесь располагается конечная остановка маршрутки), вместе со своими коллегами вынесли из салона автобуса мужчину в бессознательном состоянии и уложили его под дерево. Сами же развернулись и попросту скрылись с места ЧП…

Люди, ставшие очевидцами происшествия, рассказывают: «Мужчина, которому на вид лет 40−45, лежал, не двигаясь. От него не исходил запах спиртного либо еще каких-либо препаратов. Прохожие старались обходить его стороной, а один, самый „жалостливый“, пнул лежачего ногой. Так парень хотел проверить, жив ли он, и при этом не заразиться кожными паразитами. Не люди — дикие звери!»

«Скорую» вызвала неравнодушная женщина по имени Ирина. Бригада приехала довольно быстро и увезла мужчину в больницу. Сейчас его личность устанавливают.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 5 ноября в Запорожье маршрутное такси сбило 14-летнего школьника прямо на пешеходном переходе. Водитель уехал с места происшествия.

А в Киеве водитель маршрутки поругался с пассажиром-льготником и даже пытался его задушить.

В конце октября в Киеве на улице обнаружили в бессознательном состоянии был обнаружен наполовину раздетый мужчина: брюки и нижнее белье пропали. Ему вызвали «скорую», бригада доставила пострадавшего в реанимацию. Выяснилось, что мужчину опоили и изнасиловали.

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