Спорт

В воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Металлист» в Харькове в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу состоится дуэль непримиримых соперников — донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

Напомним, что 30 октября подопечные Алексея Михайличенко и португальца Луиша Каштру сражались в кубковом противостоянии на столичном «Олимпийском», и «бело-синие» в матче с двумя удалениями выбили дончан из турнира в овертайме (2:1).

На этой неделе соперники провели еврокубковые баталии на полях оппонентов. «Шахтер» в сумасшедшем матче Лиги чемпионов на загребском «Максимире» сумел забить два (!) мяча в компенсированное время и спас матч против «Динамо» — 3:3. В свою очередь, динамовцы Киева в гостевой встрече Лиги Европы в столице Дании не забили пенальти, но увезли ничью с «Копенгагеном» — 1:1.

За годы выступлений во всесоюзных, всеукраинских и международных соревнованиях «Динамо» и «Шахтер» с 1938 года провели друг с другом 186 официальных поединков: 77 побед в активе киевлян, 53 — у дончан, а еще 56 встреч завершились вничью (разница мячей — 254:212).

В период независимости нашей страны крошечное преимущество у «Шахтера»: 93 матча, 34 выигрыша у «оранжево-черных», 26 мирных исходов и 33 победы у «бело-синих» (разница забитых и пропущенных — 117:111).

Наверняка болельщиков ждет еще та битва и на сей раз (напомню, что «оранжево-черные» опережают «бело-синих» на 10 очков). Достаточно вспомнить, что в 10 последних очных дуэлях игроки «Динамо» и «Шахтера» заработали 82 желтые и 10 красных карточек (у киевлян — 43 «горчичника», у дончан — 39, удалений с поля поровну — по пять).

Как известно, у динамовцев встречу из-за травм пропустят Бойко и Бурда, а из-за дисквалификации — Сидорчук (Шепелев отбыл одноматчевое наказание за красную карточку в кубковой встрече и может выйти на поле). Дончане точно не смогут рассчитывать на удаленного с поля в игре с «Александрией» Патрика. Под вопросом участие в матче Коноплянки и Степаненко.

В прямой трансляции на территории нашей страны встречу «Шахтер» — «Динамо» покажет телеканал «Футбол 1». Начало — 10 ноября в 17:00. Кроме того, начиная с 16:25, эксперты в студии программы «Тур ONLINE» обсудят предстоящую встречу, а после ее окончания подведут итоги противостояния грандов.

Также болельщики смогут увидеть на отечественном ТВ еще пять матчей 14-го тура УПЛ.

Чемпионат Украины. 14-й тур

9 ноября (суббота)

«Десна» — «Днепр-1» 14:00 УНИАН

«Мариуполь» — «Карпаты» 14:00 «Футбол 2»

«Львов» — «Ворскла» 17:00 «Футбол 2»

10 ноября (воскресенье)

«Заря» — «Колос» 14:00 УНИАН

«Шахтер» — «Динамо» 17:00 «Футбол 1»

«Олимпик» — «Александрия» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Шахтер» — 37 очков (13 матчей);

2. «Динамо» — 27 (13);

3. «Десна» — 26 (13);

4. «Заря» — 25 (13);

5. «Александрия» — 23 (13);

6. «Мариуполь» — 16 (13);

7. «Олимпик» — 14 (13);

8. «Колос» — 14 (13);

9. «Днепр-1» — 11 (13);

10. «Карпаты» — 10 (13);

11. «Ворскла» — 8 (13);

12. «Львов» — 8 (13).

Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»), Виктор Цыганков, Артем Беседин (оба — «Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»), Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Дмитрий Хлебас («Десна»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в меньшинстве разгромило «Львов».

Фото ФК «Динамо»

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