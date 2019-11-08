Деньги

Сюрприз для льготников: в платежках за коммуналку будут указывать полную стоимость услуг

В ноябре украинцы, имеющие какие-либо льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг получат квитанции, в которых будет указана полная сумма, без учета льгот и субсидий. Таким образом, правительство начинает второй этап монетизации льгот и субсидий. Если ранее перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

Как сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, в настоящее время более 95% субсидиантов получают выплаты в безналичной форме — через «Ощадбанк». По его словам, после проведения расчетов органы социальной защиты перечисляют средства субсидий либо в государственный «Ощадбанк», чтобы он оплатил коммунальные услуги соответствующего лица, либо на указанные получателем реквизиты, чтобы тот оплатил коммунальные услуги самостоятельно.

При этом, по словам замминистра, льготники будут получать информационные сообщения, а если подали в органы соцзащиты контактный номер мобильного телефона, то и информацию в СМС о начисленных льготах и проведенных расчетах за коммунальные услуги в безналичной форме.

«В то же время льготник, который получает средства наличными, должен самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льготы, которую он получил в наличной форме», — подчеркнул Виталий Музыченко.

Стоит напомнить, что, согласно действующему законодательству, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг — это право на уменьшение размера платы, гарантированное отдельным категориям граждан. При этом возмещение части стоимости жилищно-коммунальных услуг производится из государственного бюджета Украины.

Напомним, что право на субсидию имеют все граждане Украины в зависимости от среднемесячного совокупного дохода членов домохозяйства, а на льготы — только льготная категория граждан, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного ее члена за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на дополнительную социальную льготу в порядке, определенном Кабинетом министров Украины (в настоящее время эта сумма составляет 2690 гривен).

Независимо от доходов льготы предоставляются: лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий, пострадавшим и участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 1, 2 категорий, ветеранам военной и других служб, которые получают пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Стоит отметить, что с 1 октября 2019 действует предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, то есть их монетизация.

Возможны два варианта:

перечисление средств на центральном уровне на банковский счет в «Ощадбанке» со специальным режимом использования с последующим их направлением на оплату жилищно-коммунальных услуг;

предоставление жилищных субсидий наличными непосредственно получателю.

Минсоцполитики перечисляет средства на счет «Ощадбанке» на основании заключенного между ним и АО «Ощадбанк» договора. А «Ощадбанк» переводит эти деньги на счета поставщиков коммунальных услуг.

После окончания отопительного сезона остатки средств на счете для выплаты льгот, которые образовались по состоянию на 1 июня, «Ощадбанк» перечисляет на текущие счета указанных лиц, открытые в этом банке.

Стоит отметить, что если ранее «Ощадбанк» был единственным финучреждением, куда перечисляли субсидии, то теперь получатель пособия может выбрать другой банк. Для смены банка нужно подать заявление в управление социальной защиты населения. При этом процедура выплат не изменится.

Выплата льгот в денежной наличной форме (монетизация льгот) осуществляется путем перечисления структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения средств на счет льготника, открытый в учреждении уполномоченного банка, или через «Укрпочту». Для получения льготы в денежной наличной форме нужно обратиться с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения до 15 октября (15 мая). В заявлении указываются реквизиты получателя. Выплата льготы осуществляется в денежной наличной форме с начала отопительного сезона.

Люди, которые получили льготу наличными, обязаны самостоятельно оплатить стоимость коммуналки с учетом полученной суммы.

Стоит напомнить, что параллельно с введением монетизации льгот и субсидий правительство ужесточило требования к их получателям. Теперь определенные категории граждан потеряли право на получение государственной помощи.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 14 августа 2019 № 807 субсидию не назначают если:

отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 200 кв. метров для индивидуальных домов (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей, семей, в которых на начало месяца, с которого назначается субсидия, проживают три и более детей, с учетом тех, над которыми установлена опека или попечительство);

любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности транспортное средство, подлежащее государственной регистрации и с даты выпуска которого прошло менее пяти лет;

в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица трудоспособного возраста, не работающие и не стоящие на учете в центре занятости, то им автоматически засчитывается доход в три прожиточных минимума, а именно 5559 гривен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ветировал и направил на доработку законопроект № 1231 о верификации пенсий, субсидий и других выплат. Документ предлагал существенно ужесточить требования к получателям государственной помощи, что по мнению экспертов, привело бы к сокращению количества льготников.

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