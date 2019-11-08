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Происшествия

Никакого залога: "святошинского стрелка" арестовали на два месяца

21:13 8 ноября 2019 161
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве арестовали на 60 суток «святошинского стрелка» из дома по ул. Чаадаева. Мужчина подозревается в том, что долгое время не платил за электроэнергию, а потом расстрелял соседа, пришедшего разбираться с должником. До последнего оставался риск, что агрессивного 48-летнего киевлянина отпустят на поруки.

Пострадавший сосед, получив два огнестрельных ранения в ногу, все еще остается в больнице, а стрелок уже нашел готовых взять его под защиту. Поручителем согласилась выступить одна из общественных организаций. В итоге суд, изучив показания свидетелей, отказал «стрелку» в возможности выйти из СИЗО под залог или под чью-то ответственность. Были учтены результаты обыска в квартире задержанного, показания соседей, обстоятельства стрельбы. Если апелляционный суд не пересмотрит решение, то на время следствия мужчина останется под стражей.

Напомним, стрелок проходит по тяжелой статье о покушении на убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). Мужчине в случае признания виновным грозит до 15 лет тюрьмы.

Согласно показаниям соседей, киевлянин сделал незаконную врезку к общему электростояку, чтобы не платить за электроэнергию. Из-за таких манипуляций у жильцов дома сгорела бытовая техника.

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