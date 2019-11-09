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Отходят на километр, забирая оружие: как проходит отвод войск на Донбассе (фото)
На линии разграничения на Донбассе в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское началось отведение украинских войск. Участок разведения № 3 покидают 42 украинских военнослужащих. ВСУ отходит на километр и забирает с собой три боевые бронемашины и 48 единиц стрелкового оружия.
Как сообщило командование операцией Объединенных сил, процесс растянется на три дня. После этого начнется разминирование территории и демонтаж сооружений на бывших украинских позициях. Ожидается, что на выполнение всех работ потребуется 29 суток. На 30-е сутки — то есть 9 декабря 2019 года — территорию проинспектирует миссия ОБСЕ.
Напомним, разведение войск в Петровском было запланировано на 4 ноября, но несколько раз переносилось из-за обстрелов со стороны боевиков.
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