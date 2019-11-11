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На Львовщине школьный автобус попал в ДТП: 10 детей в больнице
Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса произошло в понедельник, 11 ноября, в 8:30 на трассе Львов — Тернополь. Ранее во Львовской области водитель школьного автобуса с детьми чуть не выскочил на железнодорожные рельсы прямо перед проходящим поездом. Только после сигналов автомобилистов и самого поезда, практически в последний момент, водитель остановил автобус с детьми…
— Вблизи села Подберезцы Пустомытовского района столкнулись автомобиль Opel, которым управлял 25-летний мужчина, и школьный автобус «Школярик» под управлением 59-летнего местного жителя, — сообщили в ГУ Национальной полиции Львовской области.
В результате столкновения были травмированы и доставлены в больницу шестилетний мальчик, пассажир Opel, и девять детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые ехали в автобусе на учебу в районную школу.
Медики сейчас обследуют пострадавших и устанавливают первичные диагнозы. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее в Гороховском районе Волынской области произошло смертельное ДТП с участием школьного автобуса и грузовика.
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