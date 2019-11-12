Политика

«Слуги народа» приняли отставку оскандалившегося Яременко: кто претендует на его должность

Народный депутат Богдан Яременко после скандала с интимной перепиской в стенах Рады больше не будет возглавлять парламентский комитет по внешней политике. Тем не менее, Яременко может остаться рядовым членом комитета. Такое решение было принято на вечернем заседании фракции «СН».

«Слуги» решили, что переписку Яременко с девушкой с сайта знакомств во время сессионного заседания нельзя считать серьезным нарушением. «Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты», — озвучила итоги заседания фракции нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

На освободившееся место главы комитета по внешней политике претендуют четверо депутатов: Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко.

Напомним, известного дипломата Яременко поймали на интернет-общении во время рабочего дня в Верховной Раде. Депутат обсуждал условия свидания с 32-летней Алиной с сайта знакомств.



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