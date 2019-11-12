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Спорт

Одноклубника Зинченко выгнали из сборной Англии (фото)

10:15 12 ноября 2019 40
Рахим Стерлинг Александр Зинченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг не поможет национальной команде в поединке квалификации Евро 2020 с Черногорией, который состоится 14 ноября на знаменитом лондонском «Уэмбли».

Как сообщает The Guardian, 24-летнего нападающего отстранили от участия во встрече по решению тренерского штаба сборной. Причина — в стычке футболиста в лагере сборной с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. По информации издания, Стерлинг, все еще находившийся на взводе после состоявшегося днем ранее матча английской премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3), решил продолжить выяснение отношений с Гомесом, с которым у него произошел конфликт во время воскресной игры.

Последовавшие после инцидента извинения не помогли Рахиму избежать отстранения от матча сборной Англии.

«В первую очередь хочу сказать, что все знают, насколько этот матч важен для меня. Также все знают, что я не склонен вести себя подобным образом. Мы с Джо все обсудили и будем двигаться дальше. Футбол — вид спорта, в котором эмоции доходят до предела, и во мне достаточно мужества, чтобы признать, что в определенный момент они захлестнули меня. Мы с Гомесом хорошо ладим, и оба понимаем, что это было дело 5--10 секунд. Теперь все позади, и мы не станем развивать историю. Давайте сфокусируемся на матче в четверг», — написал Рахим Стерлинг в Instagram.

По иронии судьбы, Стерлинг — воспитанник… «Ливерпуля» и выступал за основную команду этого клуба в 2012--2015 годах, после чего перешел в «МанСити» за 63,7 млн евро.

Напомним, что уроженец Ямайки Рахим Стерлинг защищает цвета национальной команды Англии с 2012 года (дебютировал 17-летним!) и с тех пор в 55 поединках забил 12 мячей. Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 140 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рахим Стерлинг вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч».

Фото Getty Images

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