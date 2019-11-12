Новые тренды в маникюре: модные цвета и эффекты, кристаллы (фото)

Стиль жизни

По словам легендарного кутюрье Пьера Кардена, хорошо одетый человек — тот, который считается с собой и другими. Это относится и к макияжу, прическе и, конечно, к маникюру. Далеко не каждому дано выглядеть элегантно. Элегантен человек с утонченным вкусом, умеющий одеваться изысканно и при этом эффектно. Наверное, многие скажут, что не ассоциируется в одежде с элегантностью. Например, когда от множества цветов в глазах рябит, когда сочетаются они невпопад, а точнее, никак между собой не сочетаются и смотрятся по крайней мере нелепо. То же можно сказать об аксессуарах и украшениях. А какой маникюр можно назвать элегантным и изысканным? Об этом «ФАКТЫ» поинтересовались у румынского нейл-стилиста Кармен Саржи, работы которой являются образцом в этом смысле.Также Кармен Саржи рассказала о новых модных эффектах в дизайне.

— Кармен, какие признаки идеального маникюра?

— Безукоризненная обработка ногтя, он должен иметь правильную форму, и покрытие должно быть нанесено очень аккуратно. Ну и конечно, важно, чтобы дизайн был красивым и стильным.

— Какие же признаки стильного дизайна? Что сейчас в тренде?

— Этой осенью популярны яркие цвета — красный, пурпурный. Вместе с тем актуальны черный, нюд, молочные оттенки. Темный фиолетовый — сильный цвет для сильной личности. Это один из моих фаворитов в осенней палитре.

По мнению нейл-стилиста, темно-фиолетовый – сильный цвет для сильной личности (фото из альбома Кармен Саржи)

— А что актуально в декоре?

— В моде кристаллы. Они очень эффектны — разумеется, при условии хорошего вкуса. Их не должно быть чересчур много. Все должно быть в меру.

— Можно ли кристаллы использовать повторно?

— Нет, они не подлежат повторному использованию, потому что через три-четыре недели теряют свое сияние. К слову, кристаллы в декоре подойдут не всем. Не всякие домашние дела совместимы с таким дизайном. Да и не каждая профессия по понятным причинам приемлет такой декор. Эти нюансы нужно учитывать и при выборе длины, формы и цвета ногтей. Например, квадратные ногти советую клиенткам только в том случае, если они будут чрезвычайно бережно к ним относиться. Ведь поломать уголки — проще простого. А если клиентка не хочет постоянно думать об этом, ей лучше выбрать овальную форму.

— Какие эффекты в дизайне на пике моды?

— Новая наметившаяся тенденция — эффект мыльных пузырей. А еще очень популярен «кошачий глаз». Он восхитителен в сочетании с красным.

Эффект «кошачий глаз» восхитителен в сочетании с красным (фото из альбома Кармен Саржи)

— Да, очень красиво.

— Актуально ли матовое покрытие ногтей?

— Конечно. Матовые ногти хороши в любом цвете — особенно в темных тонах. Очень эффектен с таким покрытием королевский синий. Матовые ногти практичны. Кроме того, мягкие на ощупь и напоминают бархат. Если у вас стресс, дотроньтесь до ногтей — и увидите, как мгновенно расслабитесь. Они могут способствовать вашему релаксу. Разве не здорово?

Матовые ногти хорошо смотрятся в любом цвете (фото из альбома Кармен Саржи)

— Это замечательно. Еще один неожиданный эффект — словно смазанной краски. Это тренд?

— Да, такой дизайн на ногте смотрится очень стильно. Важно сочетать его с красивой палитрой на других ногтях. Ну и конечно, все ногти должны быть идеальны.

Королевский синий, по мнению Кармен Саржи, особенно красив с матовым покрытием. В этом дизайне можно увидеть эффект и мыльных пузырей, и смазанной краски (фото из альбома Кармен Саржи)

— Как вы думаете, какие тренды будут актуальны зимой?

— Выбирайте красный — и вы не прогадаете. Рассматривайте палитру — от красного классического до темных его оттенков. Хит зимы — насыщенный красный. Одним из любимых оттенков модниц станет оттенок перца чили.

— Когда не стоит делать красный маникюр?

— Разница между красным и нюдом состоит в том, что последний можно сочетать практически с любым дизайном, а с красным нужно быть осторожным. При комбинировании его с декором иной раз есть риск получить в результате китч. Красный прекрасно смотрится соло. И дополнять его декором нужно по минимуму.

— Кармен, какие цвета — ваши фавориты?

— Красный — очень чувственный цвет. Он красиво смотрится на ногтях миндалевидной формы. Нюд дает нотки чистоты и нежности. Я люблю классику.

— Себе вы делаете маникюр сами?

— Да, могу делать, но это, признаюсь, непросто.

— Как лучше сочетать кольца с красным и нюдовым покрытием ногтей?

— С нюдом можно носить любые украшения, а с красным, особенно на длинных ногтях, я бы посоветовала надевать классическое неброское кольцо или обручальное, если оно есть.

Красный – чувственный цвет. Этой осенью и зимой он на пике популярности (фото из альбома Кармен Саржи)

— Стоит ли сочетать тон в тон помаду и лак?

— Нет, они не должны совпадать — так считаю я. Но некоторые женщины подбирают лак под цвет помады.

— Кто из художников и дизайнеров вам нравится и вдохновляет на творчество?

— Мне по душе современное искусство. А если говорить о всемирно известных дизайнерах, выделю Коко Шанель. Ее стиль — вечная классика. Он очень элегантен.

— Какой дизайн вы предложили бы королеве, а какой — голливудской звезде?

— Королевы предпочитают светлые тона. Думаю, потому что это внушает серьезность. Что касается голливудской звезды, я бы предложила ей что-то смелое, необычное, уникальное.

Кармен Саржи: «Идеальный маникюр не терпит спешки» (фото из альбома Кармен Саржи)

— Осенью и зимой наши руки страдают от холода и ветра. Как можно улучшить состояние кожи?

— Советую своим клиенткам парафиновые средства. Также обратите внимание на скрабы и специальные маски для холодного времени года.

— Какой главный вопрос зададите клиентке, которая пришла к вам впервые?

— Спрошу, сколько времени у нее есть на маникюр. Ведь идеальный маникюр не терпит спешки. Это филигранная работа.

— Какой дизайн ногтей вы мечтаете создать?

— Экстравагантный на длинных ногтях. Мне нравятся дизайны, которые выделяются и выходят за рамки обычного.

Ранее Кармен Саржи поделилась с «ФАКТАМИ» оригинальными идеями маникюра, рассказала о дизайне с отпечатком, а также о модных цветах сезона.

О модных тенденциях в нейл-арте и об уходе за руками «ФАКТАМ» рассказывала также румынский нейл-стилист призер международного чемпионата по ногтевому искусству Даниэла Опроаика.

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