- 07:45 Где смотреть онлайн Украина – Эстония: расписание трансляций матча
- 07:41 Воруют с помощью «курьеров»: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников
- 07:33 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 07:28 Новые тренды в маникюре: модные цвета и эффекты, кристаллы
- 07:27 В Киеве 13 ноября перекроют Северный мост
- 07:19 Сухо и тепло: какой будет погода в Украине в ближайшие дни
- 07:16 Меган Маркл и принц Гарри заявили королеве Елизавете, что не приедут к ней на Рождество
- 06:59 На Донбассе подорвались два бойца ВСУ: подробности ЧП
- 06:47 «Упасть в обморок от счастья»: фанат случайно встретил Пугачеву во время шопинга
- 06:42 Назван самый сексуальный мужчина в мире
- 05:55 Не пропадать же добру: в ЮАР начали выпускать джин из слоновьего навоза
- 05:25 В платежках возможны ошибки: в Кабмине предупредили украинцев
Новые тренды в маникюре: модные цвета и эффекты, кристаллы (фото)
По словам легендарного кутюрье Пьера Кардена, хорошо одетый человек — тот, который считается с собой и другими. Это относится и к макияжу, прическе и, конечно, к маникюру.
Далеко не каждому дано выглядеть элегантно. Элегантен человек с утонченным вкусом, умеющий одеваться изысканно и при этом эффектно.
Наверное, многие скажут, что не ассоциируется в одежде с элегантностью. Например, когда от множества цветов в глазах рябит, когда сочетаются они невпопад, а точнее, никак между собой не сочетаются и смотрятся по крайней мере нелепо. То же можно сказать об аксессуарах и украшениях.
А какой маникюр можно назвать элегантным и изысканным? Об этом «ФАКТЫ» поинтересовались у румынского нейл-стилиста Кармен Саржи, работы которой являются образцом в этом смысле.Также Кармен Саржи рассказала о новых модных эффектах в дизайне.
— Кармен, какие признаки идеального маникюра?
— Безукоризненная обработка ногтя, он должен иметь правильную форму, и покрытие должно быть нанесено очень аккуратно. Ну и конечно, важно, чтобы дизайн был красивым и стильным.
— Какие же признаки стильного дизайна? Что сейчас в тренде?
— Этой осенью популярны яркие цвета — красный, пурпурный. Вместе с тем актуальны черный, нюд, молочные оттенки. Темный фиолетовый — сильный цвет для сильной личности. Это один из моих фаворитов в осенней палитре.
— А что актуально в декоре?
— В моде кристаллы. Они очень эффектны — разумеется, при условии хорошего вкуса. Их не должно быть чересчур много. Все должно быть в меру.
— Можно ли кристаллы использовать повторно?
— Нет, они не подлежат повторному использованию, потому что через три-четыре недели теряют свое сияние. К слову, кристаллы в декоре подойдут не всем. Не всякие домашние дела совместимы с таким дизайном. Да и не каждая профессия по понятным причинам приемлет такой декор. Эти нюансы нужно учитывать и при выборе длины, формы и цвета ногтей. Например, квадратные ногти советую клиенткам только в том случае, если они будут чрезвычайно бережно к ним относиться. Ведь поломать уголки — проще простого. А если клиентка не хочет постоянно думать об этом, ей лучше выбрать овальную форму.
— Какие эффекты в дизайне на пике моды?
— Новая наметившаяся тенденция — эффект мыльных пузырей. А еще очень популярен «кошачий глаз». Он восхитителен в сочетании с красным.
— Да, очень красиво.
— Актуально ли матовое покрытие ногтей?
— Конечно. Матовые ногти хороши в любом цвете — особенно в темных тонах. Очень эффектен с таким покрытием королевский синий. Матовые ногти практичны. Кроме того, мягкие на ощупь и напоминают бархат. Если у вас стресс, дотроньтесь до ногтей — и увидите, как мгновенно расслабитесь. Они могут способствовать вашему релаксу. Разве не здорово?
— Это замечательно. Еще один неожиданный эффект — словно смазанной краски. Это тренд?
— Да, такой дизайн на ногте смотрится очень стильно. Важно сочетать его с красивой палитрой на других ногтях. Ну и конечно, все ногти должны быть идеальны.
— Как вы думаете, какие тренды будут актуальны зимой?
— Выбирайте красный — и вы не прогадаете. Рассматривайте палитру — от красного классического до темных его оттенков. Хит зимы — насыщенный красный. Одним из любимых оттенков модниц станет оттенок перца чили.
— Когда не стоит делать красный маникюр?
— Разница между красным и нюдом состоит в том, что последний можно сочетать практически с любым дизайном, а с красным нужно быть осторожным. При комбинировании его с декором иной раз есть риск получить в результате китч. Красный прекрасно смотрится соло. И дополнять его декором нужно по минимуму.
— Кармен, какие цвета — ваши фавориты?
— Красный — очень чувственный цвет. Он красиво смотрится на ногтях миндалевидной формы. Нюд дает нотки чистоты и нежности. Я люблю классику.
— Себе вы делаете маникюр сами?
— Да, могу делать, но это, признаюсь, непросто.
— Как лучше сочетать кольца с красным и нюдовым покрытием ногтей?
— С нюдом можно носить любые украшения, а с красным, особенно на длинных ногтях, я бы посоветовала надевать классическое неброское кольцо или обручальное, если оно есть.
— Стоит ли сочетать тон в тон помаду и лак?
— Нет, они не должны совпадать — так считаю я. Но некоторые женщины подбирают лак под цвет помады.
— Кто из художников и дизайнеров вам нравится и вдохновляет на творчество?
— Мне по душе современное искусство. А если говорить о всемирно известных дизайнерах, выделю Коко Шанель. Ее стиль — вечная классика. Он очень элегантен.
— Какой дизайн вы предложили бы королеве, а какой — голливудской звезде?
— Королевы предпочитают светлые тона. Думаю, потому что это внушает серьезность. Что касается голливудской звезды, я бы предложила ей что-то смелое, необычное, уникальное.
— Осенью и зимой наши руки страдают от холода и ветра. Как можно улучшить состояние кожи?
— Советую своим клиенткам парафиновые средства. Также обратите внимание на скрабы и специальные маски для холодного времени года.
— Какой главный вопрос зададите клиентке, которая пришла к вам впервые?
— Спрошу, сколько времени у нее есть на маникюр. Ведь идеальный маникюр не терпит спешки. Это филигранная работа.
— Какой дизайн ногтей вы мечтаете создать?
— Экстравагантный на длинных ногтях. Мне нравятся дизайны, которые выделяются и выходят за рамки обычного.
Ранее Кармен Саржи поделилась с «ФАКТАМИ» оригинальными идеями маникюра, рассказала о дизайне с отпечатком, а также о модных цветах сезона.
О модных тенденциях в нейл-арте и об уходе за руками «ФАКТАМ» рассказывала также румынский нейл-стилист призер международного чемпионата по ногтевому искусству Даниэла Опроаика.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!