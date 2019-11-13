В четырех районах Киева появились новые улицы, переулки и бульвары

Украина

В Киеве депутаты горсовета 12 ноября присвоили целому ряду столичных улиц, бульваров и переулков названия, чествуя память выдающихся отечественных общественных, научных, военных, государственных деятелей. Как сообщает горгосадминистрация, около четырех десятков таких топонимов появятся в четырех районах: Голосеевском, Дарницком, Соломенском и Шевченковском. В частности, в Шевченковском районе теперь есть улица Амины Окуевой (врач, участница Революции Достоинства и войны на Донбассе, погибшая два года назад). А в Днепровском районе улицу Панельную переименовали в честь Андрея Аболмасова, участника Евромайдана, добровольца, участника АТО, погибшего на востоке Украины.

В Голосеевском районе появились следующие улицы:

- Семьи Холодных — в честь братьев Николая (его имя носит Институт ботаники АН Украины), Григория (ученый, жертва большевистского террора) и Алексея (музыкальный критик);

- Семьи Кистяковских, к которой принадлежали ученый-криминалист, профессор Киевского университета Александр Кистяковский, его сыновья Владимир (ученый-химик), Богдан (философ права и социолог, академик УАН), Игорь (юрист, в 1918 году министр внутренних дел Украинской державы), внук Георгий (американский физик и химик украинского происхождения);

- Владимира Горовица (украинский и американский пианист);

- Елены Апанович (украинский историк, писательница, лауреат Шевченковской премии);

- Атены Пашко (поэтесса и общественный деятель, супруга Вячеслава Черновола);

- Братьев Шеметовых — в честь братьев Владимира, Сергея и Николая (политические и культурные деятели, близкие соратники гетмана П. Скоропадского, борцы за независимость);

- Архитектора Дьяченко (основатель стиля украинского необарокко, профессор, членкор Академии архитектуры СССР (1935), жертва сталинского террора);

- Юрия Немирича (дипломат, военный деятель времен освободительной войны Б. Хмельницкого, соратник гетьмана Ивана Виговского, участника Конотопской битвы 1659 года);

- Валериана Пидмогильного (писатель и переводчик, один из прозаиков украинского «расстрелянного возрождения»);

- переулок Костя Гуслистого (исследователь истории Украины средних веков, культуры и этнографии);

- бульвар Тадея Рыльского (общественный и культурный деятель, этнограф, экономист, отец Максима Рыльского);

- улица Соломии Павлычко (писательница, литературовед, переводчица, публицист, автор работ по теории литературы, истории феминизма (дочь Дмитрия Павлычко);

- переулок Юровский (происходит от названия села Юровка в этой местности, примыкает к Жулянской и Чабановской улицам, названия которым дали прилегающие села);

В Соломенском районе получили названия улицы:

- Дмитрия Григоровича — (в честь авиаконструктора, творца первого гидроплана);

- Сергея Высоцкого (историк и археолог, исследователь графики и фресок Софии Киевской);

- Архипа Люльки (конструктор авиадвигателей, академик АН СССР);

- Михаила Лучкая (фольклорист, историк, настоятель ужгородского Свято-Преображенского храма);

- Нила Хасевича (художник, график, политический деятель, член ОУН и УГОС);

- Сергея Шишко (народный художник СССР);

- Федора Андерса (инженер-конструктор, автор первого в Украине дирижабля);

- Профессора Делоне (математик, основатель Киевского общества воздухоплавания);

- Александра Богомазова (график, живописец, педагог, теоретик искусства);

- Антона Ждановича (военный деятель времен освободительной войны Б. Хмельницкого, дипломат);

- Ханны Арендт (американский политолог-теоретик, основоположник теории тоталитаризма);

- Скифская (название связано со скифскими курганами V-IV ст. до н. э., исследуемыми археологами около Жулян);

- Сильвестра Косова (культурный, религиозный деятель XVII ст., философ, писатель, православный митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси);

- Гренджи-Донского (поэт, прозаик, драматург, переводчик, политический деятель Закарпатья, один из создателей Карпатской Украины);

- Василя Седляра (художник-монументалист, график, художественный критик, педагог);

- Ивана Билыка (писатель-романист, переводчик, лауреат Шевченковской премии);

- Генерала Павленко (генерал-хорунжий армии УНР);

- Михаила Дерегуса (график, живописец, профессор);

- переулок Степана Ерастова — в честь мецената украинского культурного движения на Кубани, одного из основателей Украинской Центральной Рады);

- переулок Маруси Чурай (полулегендарная народная певица, поэтесса времен Хмельнитчины, одна из известнейших женщин древней и современной Украины);

- переулок Сарматский — в честь кочевого народа, родственного со скифами и жившего на рубеже нашей эры на территории Украины и прилегающих землях, а потомками сарматов считали себя украинская шляхта и казаки);

В Дарницком районе получили названия улицы:

- Андрея Кизила (Герой Украины, майор ВСУ с позывным «Орел», погиб в ходе российско-украинской войны);

- Милены Рудницкой (журналистка, писательница, учитель, глава центральной управы Союза Украинок);

- Петра Радзиня (экс-командующий Национальными вооруженными силами Латвии, который в 1918 году вступил в Украинскую армию гетмана Скоропадского, затем — в армию УНР).

Кроме того, в Голосеевском и Соломенском районах появятся улицы Кирилла Гвоздика (живописец-монументалист) и Пилипа Коновала (одного из выдающихся украинцев Канады, национального героя Канады, героя Первой мировой войны, единственного в истории украинца, награжденного орденом Креста Виктории).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проспект космонавта Комарова в Киеве может быть переименован в честь умершего в мае 2017 года блаженнейшего Любомира Гузара — бывшего предстоятеля Украинской греко-католической церкви.

«ФАКТЫ» также писали, что на заседании Киевсовета в феврале 2019 года были изменены принципы выбора названий для улиц, проспектов, парков и скверов. Объекты решили не называть в честь умерших известных людей, пока с момента их смерти не пройдет два года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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