Легкий и полезный: как приготовить самый популярный французский пирог

Стиль жизни

В эфире Нового канала идет десятый, юбилейный сезон популярного социального реалити «Ревизор». Его ведущей впервые стала журналистка — гастрономический эксперт Юлия Панкова. Юля признается, что должность Ревизора была ее самой заветной мечтой. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юля Панкова рассказала о своей самой большой любви, осенних десертах и поделилась рецептом знаменитого французского тарта. (Ранее Юлия Панкова, вернувшись из гастротура по Италии, дала «ФАКТАМ» простой рецепт домашнего итальянского хлеба с румяной корочкой.)

— Юля, известно, что вы уже давно интересуетесь кулинарией.

— Готовить меня научила бабушка. А моим первым самостоятельно приготовленным блюдом был борщ. В 17 лет первый раз сварила борщ по маминому рецепту, и он получился у меня даже вкуснее, чем у мамы. С тех пор прошло много времени, и гастрономия стала моей большой любовью. Как и кулинария, и путешествия. Теперь все это соединилось для меня в проекте «Ревизор». Несмотря на плотный график съемок, много езжу по разным странам, организовываю гастрономические туры. Мне нравится знакомиться с местными поварами и людьми, которые производят продукты питания. По сути, я изучаю культуру региона с помощью кулинарии.

— У вас есть любимые блюда?

— Обожаю все сырое — рыбу, мясо. Но, увы, не всегда могу себе это позволить, потому что не уверена в качестве. Люблю овощи, гармоничное сочетание их вкусов. И, конечно, неравнодушна к десертам. Осень — замечательное время, когда много фруктов, из которых можно приготовить легкие и полезные сладости. Знаете, часто бывает, что, когда на улице идет дождь, мне хочется остаться дома, завернуться в теплый плед, взять книгу и заварить чай с чем-нибудь вкусненьким.

— И что же вы тогда печете?

— Мой фаворит — французский пирог тарт Татен. Его любят во всем мире за простоту приготовления и отличный вкус. По сути он делается в течение часа. Мои родные очень любят этот десерт и съедают его за одно чаепитие.

— Известно, что пирог является одним из самых популярных во Франции!

— Более того, тарт Татен уже давно стал гордостью всех французов. Кстати, есть версия, что он появился совершенно случайно, попросту стал результатом чьей-то ошибки. Около 1880 года кондитер, которая готовила пирог, уронила его на стол, а потом собрала как смогла. Когда же гости попробовали ее «произведение», то пришли в совершеннейший восторг! Никого не смутило, что начинка была не на своем месте. Поэтому впоследствии тарт Татен стали называть пирогом «наизнанку». Признаюсь, что во время переворачивания он у меня тоже частенько разваливается. Но совершенно при этом не теряет своих вкусовых качеств!

— Часто готовите тарт Татен?

— Пожалуй, чаще, чем все остальные пироги. Просто я сама его очень люблю — он совершенно не отягощает желудок. Непременно готовлю его, когда жду своих родных в гости. Кстати, для них делаю Татен только с яблоками — именно такой им нравится больше всего.

— С какими еще фруктами его можно готовить?

— Прелесть Татена в его универсальности. По сути, взять можно любые фрукты, которые вам нравятся. Начиная от различных сортов яблок, заканчивая грушами, персиками, абрикосами, сливами и даже экзотическими ягодами. Самое интересное, что тарт можно готовить даже с овощами — помидорами, луком.

— В чем же главный секрет французского лакомства?

— Идея и его основной секрет достаточно просты. В первую очередь надо карамелизировать любимые фрукты, а потом уже выпекать, накрыв их тестом. Такой перевёрнутый пирог получается необычайно нежным и вкусным, а тесто остается достаточно хрустящим, поскольку не купается в соке.

Ингредиенты: 1,5 кг яблок 300 г сахара 1 пачка ванильного сахара 10 г корицы 100 г масла слоеное тесто

Для пирога нужно взять большие яблоки. Очистите их от кожуры и вырежьте серединки. Каждое яблоко разрежьте пополам. Следующим этапом будет приготовление карамели. Разогрейте кастрюлю с толстым дном на среднем огне. Всыпьте сахар. Оставьте на некоторое время, приглядывая за ним, пока не начнет таять.

Когда варите карамель, важно правильно выбрать инструменты. Сотейник следует взять небольшой, иначе сахар быстро подгорит.

Через пять минут сахар должен начать таять и становиться жидким по краям. Тогда надо встряхнуть кастрюлю и снова оставить, пока примерно четверть сахара не растает. Если видите, что карамель слишком активно нагревается, снимайте ее с огня. Далее — постоянно помешивая, доводим сахар до однородной консистенции. Карамель должна быть янтарного цвета, без комочков. Отставляем карамель, даем ей немного остыть и выкладываем в кастрюлю по кругу, плотненько, наши половинки очищенных яблок.

Посыпаем яблоки ванильным сахаром, корицей. Режем на маленькие кубики сливочное масло, выкладываем в промежутки. Вырезаем из слоеного теста круг размером с верхний край кастрюли. Прокалываем вилкой наш круг из теста в нескольких местах и плотно накрываем яблоки с карамелью. Выпекаем пирог 40 минут при температуре 180 градусов. Достаем, оставляем остыть и через 10−15 минут накрываем тарелкой и резко переворачиваем.

— Как правильно подавать пирог?

— Тарт Татен всегда подавайте теплым. Он прекрасно сочетается с горячими напитками, а если подать его с шариком ванильного мороженого, то оторваться будет просто невозможно!

Ранее ведущая «Ревизора» рассказала «ФАКТАМ» о своем подходе к питанию детей в школе и дала несколько рецептов школьных перекусов.

А один из лучших шеф-поваров Украины Владимир Ярославский, который стал одним из судей в девятом сезоне кулинарного шоу «МастерШеф», эксклюзивно для «ФАКТОВ» раскрыл несколько кулинарных секретов, в частности касающихся приготовления блюд из курицы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter