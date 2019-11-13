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Общество и люди

День ангела Анны: открытки, душевные поздравления, смс

5:51 16 ноября 2019 5
День Анны
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

16 ноября именины у Анн, Анют, Аннушек. Именно в этот день вспоминается покровительница именинниц — святая княжна Анна Всеволодовна. «Анна Холодная» — называет этот праздник народ.

А «ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для Анны.

День Анны

Ангел крыльями шуршит
За спиной у Анны.
К именинам поспешит
Он с небесной манны.
Пожелает Анне он
Голос сердца слушать,
Святой Божеский закон
В жизни не нарушить.
Наслаждаться каждым днем,
Прожитым на свете.
Помнить, что другим даем,
То потом и встретим.

День Анны

***
Будь всегда счастливой, Анна,
Ты сияй, как солнца лучик,
Нет тебя добрей и краше,
Становись ты только лучше,
Поздравления скорее
Принимай и улыбайся,
Слез пускай в глазах не будет,
Никогда ты не сдавайся!

День Анны
***
С днем ангела, Анечка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!

День Анны

***
Ты — как лакомый десерт,
Ты — находка для гурмана.
Аппетитна и прелестна
Ты, божественная Анна.

Я желаю тебе счастья,
Пусть оно в свой плен возьмет,
Пусть любовь лишь верной будет,
Вдохновение дает.

Пусть в твоем любимом деле,
Как по маслу, все идет.
Я желаю в силы верить,
Вера ведь всегда спасет.

День Анны

Напомним, что в этот день отмечается День работников радио, телевидения и связи Украины.

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