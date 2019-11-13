- 05:51 День ангела Анны: открытки, душевные поздравления, смс
- 05:29 Издержки профессии: путинский полицейский сломал себе ногу, избивая задержанного
- 05:29 Чего опасаться: гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака
- 04:55 Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы
- 04:13 В Кирилловке море стало цвета какао: шторм на Азове поднял со дна песок и глину
- 03:45 Больше не нужен: экс-супруга Джигарханяна отказалась «начать все заново» с ним
- 02:49 Филипп Киркоров раскрыл секрет похудения на 40 кг
- 02:28 Первый шаг: Пристайко рассказал, как вернуть контроль над границей с РФ до выборов в ОРДЛО
- 01:55 Лобода опечалилась судьбой Меган Маркл
- 01:26 Хрюшка-психотерапевт: в аэропорту Сан-Франциско к работе приступила гламурная свинья
- 00:56 По законам военного времени: у Зеленского решали, как оградить участников АТО/ООС от уголовного преследования
- 00:25 На админгранице с Крымом появились пункты пропуска: в сеть попали их фото
День ангела Анны: открытки, душевные поздравления, смс
16 ноября именины у Анн, Анют, Аннушек. Именно в этот день вспоминается покровительница именинниц — святая княжна Анна Всеволодовна. «Анна Холодная» — называет этот праздник народ.
А «ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для Анны.
Ангел крыльями шуршит
За спиной у Анны.
К именинам поспешит
Он с небесной манны.
Пожелает Анне он
Голос сердца слушать,
Святой Божеский закон
В жизни не нарушить.
Наслаждаться каждым днем,
Прожитым на свете.
Помнить, что другим даем,
То потом и встретим.
***
Будь всегда счастливой, Анна,
Ты сияй, как солнца лучик,
Нет тебя добрей и краше,
Становись ты только лучше,
Поздравления скорее
Принимай и улыбайся,
Слез пускай в глазах не будет,
Никогда ты не сдавайся!
***
С днем ангела, Анечка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
***
Ты — как лакомый десерт,
Ты — находка для гурмана.
Аппетитна и прелестна
Ты, божественная Анна.
Я желаю тебе счастья,
Пусть оно в свой плен возьмет,
Пусть любовь лишь верной будет,
Вдохновение дает.
Пусть в твоем любимом деле,
Как по маслу, все идет.
Я желаю в силы верить,
Вера ведь всегда спасет.
Напомним, что в этот день отмечается День работников радио, телевидения и связи Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!