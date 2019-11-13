День ангела Анны: открытки, душевные поздравления, смс

Общество и люди

16 ноября именины у Анн, Анют, Аннушек. Именно в этот день вспоминается покровительница именинниц — святая княжна Анна Всеволодовна. «Анна Холодная» — называет этот праздник народ.

А «ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для Анны.

Ангел крыльями шуршит

За спиной у Анны.

К именинам поспешит

Он с небесной манны.

Пожелает Анне он

Голос сердца слушать,

Святой Божеский закон

В жизни не нарушить.

Наслаждаться каждым днем,

Прожитым на свете.

Помнить, что другим даем,

То потом и встретим.

***

Будь всегда счастливой, Анна,

Ты сияй, как солнца лучик,

Нет тебя добрей и краше,

Становись ты только лучше,

Поздравления скорее

Принимай и улыбайся,

Слез пускай в глазах не будет,

Никогда ты не сдавайся!



***

С днем ангела, Анечка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

***

Ты — как лакомый десерт,

Ты — находка для гурмана.

Аппетитна и прелестна

Ты, божественная Анна.

Я желаю тебе счастья,

Пусть оно в свой плен возьмет,

Пусть любовь лишь верной будет,

Вдохновение дает.

Пусть в твоем любимом деле,

Как по маслу, все идет.

Я желаю в силы верить,

Вера ведь всегда спасет.

Напомним, что в этот день отмечается День работников радио, телевидения и связи Украины.

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