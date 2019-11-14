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В одесском детском центре разгорается новый скандал: что произошло
В ходе проверки печально известного областного центра социально-психологической реабилитации детей в Одессе, правоохранители обнаружили еще ряд фактов грубейшего нарушения законодательства. Как сообщил информированный источник в прокуратуре, обнаружены, в частности, пять фиктивных сотрудников, которым длительное время исправно начисляют и «выплачивают» зарплаты. Иными словами, «мертвые души» систематически «съедали» немалые бюджетные средства, которых, по словам руководителей учреждения и службы по делам детей областной администрации, хронически не хватает «для нормального содержания воспитанников».
По словам общественницы Зои Мельник, ранее в этом центре сообщали, что в учреждении не хватало воспитателей, психолога и медицинского работника.
«После многочисленных проверок правоохранителей в приюте ничего не изменилось, — группа лиц, которые покрывали преступления против детей, находятся там же, на своих местах. Руководство отстранено формально, но ходят за ручку с детьми и прикрываются детьми „как волонтеры“ (прямая цитата замдиректора „Світанка“»), а руководителей областной службы по делам детей даже не думал никто отстранять, — сообщает Зоя Мельник.
В прокуратуре утверждают, что проверка продолжается и выводы пока делать рано.
Напомним, что Одесский региональный центр социально-психологической реабилитации детей в последнее время постоянно в центре внимания общественности. То стало известно об издевательствах над воспитанниками, то сообщили об очередном побеге группы детей. «ФАКТЫ» писали также о пытках и изнасиловании в этом центре и о том, что Генпрокуратура взяла под контроль ход расследования по фактам нарушения прав детей. По последним данным, к издевательствам могут быть причастны охранники.
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