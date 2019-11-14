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Политика

Дело Гримчака: экс-чиновника не отпустят из СИЗО до нового года

18:29 14 ноября 2019 33
гримчак
Инф. «ФАКТОВ»

В деле бывшего замминистра Юрия Гримчака принято новое решение: экс-чиновнику еще на два месяца продлили арест, предложили внести шесть миллионов гривен залога, а также переформулировали текст подозрения арестованному.

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 13 ноября, Гримчак останется в СИЗО еще на 60 суток, если не внесет залог размером 5 млн 999 тыс. 283 гривни.

Экс-замминистру и его помощнику в очередной раз переформулировали инкриминируемую статью. Сейчас двое арестованных подозреваются в том, что вымогали и получали неправомерную выгоду за влияние на принятие решения неким государственным деятелем. Якобы все это совершалось по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369−2 УК Украины). Обвинение считает, что Гримчак и его помощник могли потребовать более миллиона долларов за свои услуги.

Напомним, Гримчак был задержан 14 августа. СБУ утверждает, что экс-чиновник якобы вымогал у предпринимателя взятку. Позднее из дела Гримчака изъяли подозрения в мошенничестве. Что касается залога, то супруга арестованного рассказала, что у нее нет возможности собрать требуемую сумму.

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