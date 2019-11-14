Политика

"Давайте придумаем еще какую-то гадость": Скороход резко ответила Арахамии на обвинение в коррупции

Депутат от «Слуги народа» Анна Скороход, которую хотят исключить из фракции, обвиняет однопартийцев в целенаправленном преследовании и распространении неправдивой информации.

Больше всего досталось лидеру фракции «СН» Давиду Арахамии, который с парламентской трибуны обвинил Скороход в регулярном предложении материальной помощи депутатам.

«Давиду Арахамии привет. Я никогда никому ничего не предлагала. Очень красивый шаг, спасибо, — с иронией прокомментировала эти обвинения Скороход. — Давайте еще какую-то гадость сейчас придумаем за то, что я высказываю свое мнение».

«Я никогда не предлагала ни одному депутату материальную помощь. Поэтому мне непонятно то, что говорит Давид Арахамия», — добавила парламентарий.

Напомним, депутат Скороход 14 ноября сообщила о задержании ее мужа. Этот инцидент парламентарий связывает со своей позицией во время голосования за закон про землю. Скороход голосовала «против», тогда как преимущественное большинство фракции поддержало законопроект.

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