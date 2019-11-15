Сербия – Украина: онлайн трансляция отборочного матча Евро-2020

Спорт

В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины по футболу, уже добывшая путевку в финальный турнир Евро-2020, завершит выступления в квалификации чемпионата Европы. На домашней арене «Црвены Звезды» в Белграде «желто-синие» сразятся с командой Сербии (начало — в 16:00), которую разгромили в марте во Львове — 5:0.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка между подопечными Любиши Тумбаковича и Андрея Шевченко, за которой вы сможете следить в этой новости.

Украина — без поддержки

Из соображений безопасности Украинская ассоциация футбола по договоренности с Футбольным союзом Сербии приняла решение не продавать украинским болельщикам билеты на трибуны стадиона «Райко Митич».

Напомним, что ранее сербы отказались от своей квоты билетов на первый поединок соперников на «Арене Львов».

Кстати, в прошлый четверг Сербия из-за наказания УЕФА играла в Белграде против Люксембурга (3:2) при пустых трибунах. На матче присутствовали только дети до 14 лет и сопровождавшие их взрослые. Наказание на встречу с Украиной носит условный характер.

Арбитр из Шотландии

Работать на поединке Сербия — Украина УЕФА доверил судейской бригаде из Шотландии во главе с 41-летним Робертом Мадденом. В прежние годы этот служитель Фемиды лишь раз пересекался с нашими командами: «Интер» — «Днепр» — 2:1 в 2014-м. А вот соперника «желто-синих» шотландец судил дважды: Литва — Сербия — 0:1 в 2018-м и Германия — Сербия — 1:1 в 2019-м.

Шотландский рефери Роберт Мадден

Положение команд в группе

Наша национальная команда в шести проведенных поединках отборочного цикла Евро-2020 отпраздновала шесть побед и один раз сыграла вничью. «Желто-синие» в Лиссабоне разошлись миром с Португалией (0:0) и одолели чемпионов Европы в Киеве (2:1), вырвали победу на стадионе «Жози Бартель» у Люксембурга (2:1), одолели представителей герцогства во Львове (1:0), а также разгромили на «Арене Львов» Сербию (5:0) и дважды взяли верх над Литвой — в Вильнюсе (3:0) и в Харькове (2:0).

Сборная Сербии в группе была разгромлена в гостях Украиной (5:0), набрала одно очков в двух поединках с Португалией (1:1 — в Лиссабоне, 2:4 — в Белграде), обыграла Люксембург на выезде (3:1) и дома (3:2), а также сработала по максимуму в играх с Литвой (4:1 — на своем поле, 2:1 — в гостях).

Положение команд в группе В:

1. Украина — 19 очков (7 матчей);

2. Португалия — 14 (7);

3. Сербия — 13 (7);

4. Люксембург — 4 (7);

5. Литва — 1 (8).

Оставшиеся матчи:

17 ноября (воскресенье)

Сербия — Украина

Люксембург — Португалия

Без Йовича из «Реала»

Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович рассчитывает при подготовке к предстоящей встрече на 27 футболистов, 23 из которых попадут в заявку на игру.

Вратари — Марко Дмитрович («Эйбар», Испания), Предраг Райкович («Реймс», Франция), Эмил Роцков («Войводина»).

Защитники — Неманья Милетич («Партизан»), Марко Гобелич, Неманья Милунович, Милан Родич (все — «Црвена Звезда»), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Никола Максимович («Наполи», Италия), Урош Спахич («Краснодар», Россия), Александар Коларов («Рома», Италия), Филип Младенович («Лехия», Польша).

Полузащитники — Лука Миливоевич («Кристал Пэлас», Англия), Саша Лукич («Торино», Италия), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Неманья Радоньич («Марсель», Франция), Душан Тадич («Аякс», Нидерланды), Адем Льяич («Бешикташ», Турция), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Мият Гачинович, Филип Костич (оба — «Айнтрахт», Германия), Филип Джуричич («Сассуоло», Италия).

Нападающие — Александар Митрович («Фулхэм», Англия), Андрия Павлович (АПОЕЛ, Кипр), Милан Павков («Црвена Звезда»), Джордже Деспотович («Оренбург», Россия).

Отметим, что после длительного перерыва в список попали полузащитник Филип Джуричич из «Сассуоло» и нападающий Джордже Деспотович из «Оренбурга». В то же время в лагере сборной отсутствуют Марко Груич из «Герты» и, самое главное, Лука Йович из «Реала», у которого произошел конфликт с главным тренером команды Тумбаковичем.

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович

Состав Сербии дороже на 202 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, общая стоимость футболистов сборной Сербии превышает украинский состав на 202 млн евро (327,2 млн евро против 125,2 млн евро).

Топ-шестерка сербской команды без Луки Йовича (60 млн) выглядит так: Сергей Милинкович-Савич (65 млн евро), Филип Костич (38 млн), Никола Миленкович (30 млн), Александар Митрович и Душан Тадич (по 25 млн), а также Лука Миливоевич (20 млн).

В отсутствие травмированных Александра Зинченко (30 млн евро) и Марлоса (11 млн) шестерку самых дорогих футболистов «желто-синих» сформировали: Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков (по 20 млн), Руслан Малиновский (12,5 млн), Андрей Лунин (7,5 млн), а также Евгений Коноплянка и Роман Яремчук (по 6,5 млн).

Футболист «Реала» Лука Йович не вызван в сербскую сборную из-за конфликта с главным тренером

Шесть матчей — шесть побед

Ранее соперники пересекались друг с другом шесть раз, и во всех поединках (дома и на нейтральных полях) наша сборная побеждала оппонента, выступавшего под тремя разными названиями: Украина — Югославия — 2:0 (Попов, Мусолитин) в 2002 году в Москве, Украина — Сербия и Черногория — 2:1 (Ребров, Назаренко) в 2005-м в Киеве, Украина — Сербия — 2:0 (Шевченко, Назаренко) в 2008-м в Киеве, Украина — Сербия — 1:0 (Назаренко) в 2009-м в Никосии, Украина — Сербия — 2:0 (Шахов, Ярмоленко) в 2016-м в Харькове и Украина — Сербия — 5:0 (Цыганков — 2, Коноплянка — 2, Яремчук) в 2019-м во Львове.

Видеообзор матча Украина — Сербия — 5:0

День в истории

В прежние годы украинская сборная пять раз противостояла соперникам 17 ноября. В этих встречах зафиксированы одна победа, одно поражение и три ничьи: Украина — Словения — 1:1 в 1999-м, Турция — Украина — 0:3 в 2004-м, Литва — Украина — 2:0 в 2007-м, Швейцария — Украина — 2:2 в 2010-м и Словения — Украина — 1:1 в 2015-м.

17 ноября 2015 года сборная Украины сыграла в Мариборе вничью со словенцами и пробилась на Евро-2016

Стадион «Райко Митич»

Поединок между сборными Сербии и Украины примет домашняя арена «Црвена Звезды» 51-тысячный стадион «Райко Митич», который с 2014 года носит имя легендарного футболиста и одного из основателей белградского клуба.

Стадион «Црвена Звезда» был построен на месте снесенной в 1959 году старой арены. Официальное открытие еще недостроенной арены состоялось 1 сентября 1963 года перед игрой первой лиги Югославии «Црвена Звезда» — «Риека» — 2:1.

После завершения строительства стадион был способен вместить до 110 000 зрителей, получив неофициальное прозвище «Маракана», в честь известного бразильского стадиона.

Правда, в середине 1990-х, чтобы соответствовать требованиям УЕФА по комфорту и безопасности зрителей, стадион был оборудован только сидячими местами, а их количество сократилось до 51 538.

В свое время белградская арена принимала финал Кубка европейских чемпионов-1972/1973 между «Аяксом» и «Ювентусом» (1:0), а также решающий поединок чемпионата Европы 1976 года Чехословакия — ФРГ (2:2, по пенальти — 5:3). Кстати, победный 11-метровый удар в той игре в оригинальной манере забил Антонин Паненка, который отправил мяч «парашютом» прямо по центру ворот знаменитого Зеппа Майера. В историю этот удар вошел как «Паненка».

Стадион «Райко Митич» в Белграде

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Сербия — Украина.

Фото ffu.ua, Getty Images



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