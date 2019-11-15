Политика

Из фракции "Слуга народа" исключили двух нардепов: что произошло

Из фракции «Слуга народа» были исключены двое депутатов Анна Скороход и Антон Поляков. Решение было принято 15 ноября. Депутаты подтвердили, что теперь они внефракционные, а исключили их за инакомыслие.

Анна Скороход попала в немилость в родной фракции после того, как проголосовала против законопроекта о земле, тогда как большинство членов фракции нажали кнопку «за». Вскоре после голосования стало известно, что мужа Скороход задержала полиция, и он помещен в изолятор при Печерском райотделе. Глава фракции «СН» Давид Арахамия высказался однозначно: Скороход покинет фракцию.

Что касается Антона Полякова, то он суть претензий к нему не понял и называет изгнание из фракции «политической расправой». Инакомыслящим депутат себя не считает. Особые мнения, озвученные в соцсетях, также не воспринимает как повод для исключения из фракции. «Я вообще-то плыву с президентом в одном направлении», — заявил Поляков.

Напомним, теперь фракция «Слуга народа» в Верховной Раде насчитывает 250 депутатов. Полный список народных депутатов был опубликован по итогам выборов.

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