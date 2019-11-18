Йованович лгала в своих показаниях Конгрессу США — Луценко

Политика

Экс-генпрокурор Юрий Луценко считает, что бывшая посол США в Украине Мари Йованович солгала, давая показания Конгрессу США. Дипломат утверждала, что украинская Генпрокуратура запросила встречи с генпрокурором США, не объясняя причины. Луценко готов доказать, что в его письме послу от 2017 года были четко сформулированы основания для встречи.

«В показаниях Мари Йованович Конгрессу есть прямая ложь. Она утверждает, что я хотел встречи (с генпрокурором США), но отказался предоставить документы о том, что именно я хочу обсудить в Штатах… Меня очень удивляет, как они вольно обращаются со своими показаниями перед Конгрессом», — признался Луценко в интервью «Украинской правде».

Экс-глава Генпрокуратуры утверждает, что встреча в Штатах нужна была для помощи в расследовании дела о преступной организации Виктора Януковича и для содействия в возвращении в Украину средств, выведенных через офшоры в США.

«Я хотел добиться возвращения в Украину семи миллиардов долларов. К сожалению, я не нашел поддержки ни в центральной правоохранительной системе США, ни в посольстве», — подытожил Луценко.

Напомним, генпрокуратура во времена Луценко расследовала масштабное дело об экономических злоупотреблениях преступной организации Януковича. Предварительно предполагалось, что на коррупционных схемах их авторы заработали миллиарды долларов.



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