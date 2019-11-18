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Стрельба в США возле торгового центра: обнаружены три трупа
В понедельник, 18 ноября, в городе Дункан, штат Оклахома, произошла стрельба на парковке возле торгового центра Walmart. Полиция тут же перекрыла дороги, ведущие к расположенной неподалеку школе. Занятия в ней были приостановлены. Учеников эвакуировали. В 11:20 по местному времени школьникам разрешили вернуться в классы.
К этому времени начальник полиции Дункана Дэнни Форд рассказал журналистам о случившемся. На парковке среди автомобилей были обнаружены три трупа. Полиция пришла к выводу, что мужчина, имя которого пока не называется, застрелил другого мужчину и его спутницу, а затем покончил с собой. В качестве оружия он использовал пистолет. Оружие было приобретено им легально. Мотивы преступления сейчас выясняет полиция.
Это второй случай применения огнестрельного оружия в США за последние сутки. В воскресенье, 17 ноября, в городе Фресно, штат Калифорния, неизвестные проникли во двор частного жилого дома, где собралась большая компания. Мужчины готовили барбекю и смотрели футбольный матч. Женщины играли с детьми. Незваные гости открыли огонь.
Все это произошло в 22:00 по местному времени. Заместитель начальника полиции Фресно Майкл Рейд сообщил, что на вечеринке присутствовали не менее 35 человек. Трое из них погибли на месте. Еще семеро, в том числе дети, доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. Один из госпитализированных скончался. Убийцы скрылись. Причина нападения выясняется. Рейд подчеркнул, что все погибшие — мужчины азиатского происхождения. В настоящее время полицейские внимательно изучают записи видеокамер наблюдения, установленные в соседних домах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о бойне, которую 14 ноября устроил в городе Санта-Кларита, штат Калфиорния, ученик средней школы. Убиты два человека.
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