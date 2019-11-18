24.09 / 24.33 26.52 / 26.91
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Стрельба в США возле торгового центра: обнаружены три трупа

19:23 18 ноября 2019 66
Парковка, где произошло двойное убийство
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 18 ноября, в городе Дункан, штат Оклахома, произошла стрельба на парковке возле торгового центра Walmart. Полиция тут же перекрыла дороги, ведущие к расположенной неподалеку школе. Занятия в ней были приостановлены. Учеников эвакуировали. В 11:20 по местному времени школьникам разрешили вернуться в классы.

К этому времени начальник полиции Дункана Дэнни Форд рассказал журналистам о случившемся. На парковке среди автомобилей были обнаружены три трупа. Полиция пришла к выводу, что мужчина, имя которого пока не называется, застрелил другого мужчину и его спутницу, а затем покончил с собой. В качестве оружия он использовал пистолет. Оружие было приобретено им легально. Мотивы преступления сейчас выясняет полиция.

Это второй случай применения огнестрельного оружия в США за последние сутки. В воскресенье, 17 ноября, в городе Фресно, штат Калифорния, неизвестные проникли во двор частного жилого дома, где собралась большая компания. Мужчины готовили барбекю и смотрели футбольный матч. Женщины играли с детьми. Незваные гости открыли огонь.

Все это произошло в 22:00 по местному времени. Заместитель начальника полиции Фресно Майкл Рейд сообщил, что на вечеринке присутствовали не менее 35 человек. Трое из них погибли на месте. Еще семеро, в том числе дети, доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. Один из госпитализированных скончался. Убийцы скрылись. Причина нападения выясняется. Рейд подчеркнул, что все погибшие — мужчины азиатского происхождения. В настоящее время полицейские внимательно изучают записи видеокамер наблюдения, установленные в соседних домах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о бойне, которую 14 ноября устроил в городе Санта-Кларита, штат Калфиорния, ученик средней школы. Убиты два человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

Танці з зірками судьи 2019

Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»

Мальчик

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер