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«Фарфоровые» истории
19 ноября 2019
ГАМЛЕТ
ГАМЛЕТ


Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1970

Скульптор: Alfredo Ruiz

Высота: 40 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Послушайте, никогда не думал, что у мужчин официальных поводов для празднования, оказывается, ничуть не меньше, чем у женщин со всеми их международными женскими днями, днём Святого Валентина и так далее. Вот вы, например, когда-нибудь слышали о том, что сегодня, 19 ноября, отмечается Международный мужской день? Лично я не слышал. А он уже много лет отмечается независимо от того, известно это нам или нет. Ну, вот я и решил использовать этот повод в своих корыстных целях. И посвятить наше сегодняшнее знакомство с прекрасной фигуркой Гамлета 45-летнему юбилею всемирно известного и горячо любимого женской половиной человечества актёра Леонардо Ди Каприо.

Кстати, имя своё он получил задолго до рождения. В тот момент, когда беременная им мама во время посещения знаменитой галереи Уффици во Флоренции впервые ощутила толчки малыша в своём животике. Она как раз стояла перед картиной великого Леонардо да Винчи, в честь которого и решено было назвать сыночка. Между прочим, в самом начале киношной карьеры агент будущего любимца публики пытался убедить его в том, что новое имя — Ленни Уильямс — звучало бы куда больше по-американски, чем Леонардо. Но молодой человек наотрез отказался от этой дурацкой идеи. И его блестящее актёрское будущее показало, что он таки был прав.

Леонардо не заканчивал ни колледжей, ни университетов. Для того, чтобы сниматься в кино, достаточным оказалось его природного таланта и страстного желания прославиться. В школе его дразнили ''тормознутым'' из-за плохой успеваемости практически по всем предметам. Зато в киносъёмках он не был ни тормознутым, ни бесперспективным. Начав активно сниматься с 10 лет, он вскоре познакомился со многими легендарными режиссёрами — Стивеном Спилбергом, Квентином Тарантино, Мартином Скорсезе, Ридли Скоттом и Джеймсом Камероном. И всем им пришёлся по вкусу.

Мало кто помнит первые роли Ди Каприо в фильмах ''Санта-Барбара'' или ''Зубастики-3''. Зато после выхода на экраны ''Титаника'' о талантливом красавчике узнал весь мир. И не без оснований восхитился его актёрским мастерством. Ну, а после получения ''Оскара'' за главную роль в фильме ''Выживший'' ему уже не пришлось никому и ничего доказывать. Всё и так стало очевидным.

Сегодня Леонардо Ди Каприо богат и успешен. Он жертвует миллионы долларов в благотворительные фонды дикой природы. Он увлечён охраной окружающей среды настолько, что свой ''умный'' дом оснастил новейшими изобретениями в области энергосбережения, а сам предпочитает ездить исключительно на электромобилях. А ещё он очень любит, уединившись, играть на органе — сложнейшем музыкальном инструменте, который полюбил в далёком детстве. Правда, несмотря на блестящее исполнение в кино ролей семейного человека, в реальной жизни семьёй Ди Каприо пока так и не обзавёлся. Ну, да это дело наживное. Какие его годы…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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