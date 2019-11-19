Шоу-бизнес

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Илона рассказала, чего не хватило для победы Владимиру Остапчуку, какими были отношения внутри их пары, и назвала своих фаворитов.

— Илона, прощаясь с проектом, вы произнесли трогательную речь с философским подтекстом. Что конкретно вы имели в виду?

— Эти слова относились ко всем, у кого так или иначе более высокий социальный статус. Я имею в виду звездных участников проекта, да и нас, танцоров, которые тоже стали популярными. Я пожелала всем, взбираясь по карьерной лестнице, не забывать, что слава и успех — вещи проходящие. Нужно всегда оставаться человеком с чистыми помыслами. Сейчас, увы, слишком мало настоящего и много шоу даже в обычной жизни. Танцевальное искусство — это язык тела, который не умеет врать. И зрители это чувствуют. Я пожелала всем, и своему партнеру в первую очередь, оставаться прежде всего человеком, и тогда тебя будут любить и уважать.

— Вы считаете вашего партнера постигла звездная болезнь?

— Не хочу его обидеть, но, по-моему, в какой-то момент Владимир Остапчук захотел кубок настолько сильно, что забыл: это шоу — командный проект, в котором очень важна работа в паре. Володю, видимо, захлестнуло всеобщее восхищение, большое количество поклонниц вокруг, и он начал думать, что и сам может доказывать свое мастерство на танцевальной площадке.

— Он говорил об этом и в «дневниках» проекта.

— Остапчук — человек-праздник. Умение говорить — это его профессия, но надо было правильно расставлять акценты и делать паузы. Зрителей ведь не обманешь — в какой-то момент они почувствовали, что его стало слишком много и отвернулись.

— Вы говорили с Володей об этом?

— Я не тот человек, который должен что-то ему объяснять. Все, что касалось работы над образами, номерами, я проговаривала. Но его личностные качества… Я не психолог и не близкий человек Володи, чтобы говорить, как себя вести. Но в любом случае я ему благодарна — он был трудоголиком и старался на паркете. Правда, почему-то его знания выливались в самолюбование, а не работу в паре.

— Думаете, в этом причина того, что зрители проголосовали за пару Виктории Булитко, а не вашу?

— Думаю, это сыграло не последнюю роль в решении зрителей, за кого голосовать, и оттолкнуло их от Вовы. Хотя, я соглашусь с мнением, что он был достоин финала с точки зрения технических данных. Просто его чуть-чуть занесло на волне успеха. Вова слишком рано начал думать о победе, и зритель это почувствовал, решив, что ему пора уходить.

— Это уже третий ваш сезон «Танців з зірками».

— И я горжусь своими предыдущими партнерами — Юрием Ткачом, Игорем Ласточкиным. Все в танцах добились больших успехов и хороших результатов. С Вовой у нас, увы, отношения не сложились. Его любовь к себе была сильнее всего. Он старался, все выполнял, но думал лишь о себе, что и помешало ему дойти до финала. Я много раз говорила о том, что танцевать надо в паре, но Вова меня не слушал. Он выходил на паркет, и эмоции его буквально захлестывали.

— Когда вы только начали тренироваться, насколько легко ему давались танцы?

— У Вовы изначально было отличное чувство ритма и природная пластика. Были, как говорят танцоры, «базовые характеристики», с которыми можно работать. Если сравнивать с его с Михаилом Кукуюком, которого я бесконечно уважаю, то Мише не дано быть танцором. А вот у Вовы шансов было намного больше.

— Вы могли довериться Вове в поддержках?

— Знаете, когда делаешь поддержку с аматором, то всегда рискуешь. Но мы старались удивлять. Был один момент в самбе, когда мы не смогли выполнить поддержку. Она не была суперсложной технически, но что-то пошло не так. К сожалению, в тот момент я поняла, что Вова не может взять себя в руки, он очень растерялся. Это был для меня «звоночек», что с поддержками надо заканчивать. Знаете, даже если мужчина не смог выполнить поддержку, он как минимум должен сделать все, чтобы не уронить партнершу на пол. Я, конечно, не упала, но Володя не приложил усилий, чтобы хоть как-то изменить ситуацию.

— Какой номер стал вашим любимым?

— Фокстрот. Это было на третьем эфире. Вова был спокойный, лирический — раскрылся для всех немного по-другому. Мне тогда показалось, что ему очень идут серьезные роли. Возможно, тогда просто все сошлось: его личные переживания, настроение, номер. Это был эфир, где Вова был лаконичным и настоящим.

— Как думаете, кто победит в этом сезоне?

— Я отдам свой голос Ксении Мишиной и Евгению Коту. Женя уже третий сезон в этом проекте и, мне кажется, он заслуживает победы. У него всегда были яркие номера, он техничен и профессионален. К тому же, на мой взгляд, Ксения и Евгений — самая органичная пара, они друг друга понимают, чувствуют и при этом Ксения неплохо двигается.

Мне нравится Аня Ризатдинова. Среди всех девушек она, бесспорно, самая сильная. Но она пришла на проект уже с огромным опытом выступлений и спортивной закалкой. А вот что касается эмоций… Мне кажется, в их паре с Сашей нет душевности и энергетики. Есть техника, но для победы этого недостаточно.

Пару Вики Булитко и Димы Дикусара заслужено называют «народными любимцами». Вроде и танцы у Вики не очень, тем не менее зрители отдают за нее голоса. Впрочем, Вика никогда и не говорила, какая она классная. Ее простота притягивает зрителей, и им хочется ее поддержать.

На самом деле, все пары, которые остались в финале, заслуживают победы. Мне самой интересно, какой окажется развязка. Интрига остается…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер «Зважених та щасливих» Иракли Макацария стал судьей «Танцев со звездами».

Подробности самого яркого эфира «Танців з зірками» смотрите здесь.

О скандале на «Танцях з зірками» мы рассказывали здесь.

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