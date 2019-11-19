Украина

Лед тронулся: спустя два года Насирову в суде наконец зачитали обвинительный акт

19 ноября стало известно, что дело бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова теперь рассмотрят в суде — ему объявили обвинительный акт, который не могли зачитать два года. Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив менее чем за полчаса зачитал сокращенную версию обвинительного акта. Но Роман Насиров не согласился с выдвинутым обвинением, которое назвал «надуманным».

До этого дело более двух лет слушалось в Шевченковском суде Киева. Адвокаты Насирова постоянно требовали объявлять обвинительный акт в полном объеме, который составляет около 770 страниц. В результате прокуроры даже не успевали его дочитать.

Ранее сообщалось, что на счетах Насирова в Британии арестованы 300 тысяч долларов.

Фото: zik.ua

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