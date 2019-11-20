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Доллар и евро подорожали после затяжного падения: сколько стоит валюта
В Украине продолжают расти курсы доллара и евро. Так, Национальный банк Украины установил на 20 ноября курс 24,20 UAH/USD. Американская валюта подорожала на 7 копеек.
Евро за день вырос в цене на 12 копеек. Новый курс от НБУ установлен на уровне 26,81 UAH/EUR.
В банковских обменниках доллар и евро также подорожали. Американскую валюту сейчас предлагают за 24,38−24,40 грн, европейскую — за 26,9−27,2 грн. Курс покупки доллара колеблется у отметки 24,05 UAH/USD, евро — 26,55 UAH/EUR.
На черном рынке сдать доллары предлагают по курсу 24,25−24,3 UAH/USD. По евро есть предложения о выкупе по 26,7 UAH/EUR.
Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты сходятся во мнении, что будущий курс нацвалюты и в целом экономическая ситуация в Украине во многом будут зависеть от результатов переговоров с Международным валютным фондом. При позитивном сценарии валютные специалисты не исключали, что курс доллара опустится ниже 24 UAH/USD. Об этом в статье «Когда курс доллара опустится ниже 24 гривен: прогнозы экспертов».
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