Зеленский наградил полковника Коростелева орденом Богдана Хмельницкого посмертно

Украина

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады бригады ВСУ Евгений Коростелев, подорвавшийся на мине на Донбассе, посмертно удостоен ордена Богдана Хмельницкого ІІ степени. О подрыве в районе Новотроицкого стало известно 12 ноября, а утром 19 ноября тяжело раненый офицер скончался в госпитале.

Президент и главнокомандующий Владимир Зеленский не комментировал новости о смерти комбрига. Но 19 ноября появился указ о том, что Евгений Коростелев посмертно удостоен ордена «за заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».

В положении об ордене Богдана Хмельницкого указывается, что у высокой награды есть три степени. Орден второй степени вручают военнослужащим за личную храбрость, самоотверженность и мужество в укреплении обороноспособности и безопасности.

Коростелев был вторым комбригом, погибшим с начала российской военной агрессии. Первым был Павел Пивоваренко, командир 51-й бригады, погибший при выходе из Иловайского котла. Он был посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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