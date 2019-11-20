Когда курс доллара снова вырастет: прогнозы экспертов

Деньги

После продолжительного падения курс доллара в начале недели стабилизировался, а стоимость евро даже пошла вверх. За неделю, со среды 13 ноября, американская валюта подешевела на 26 копеек, а европейская — подорожала на 13 копеек. Так, 20 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,20 грн за доллар и 26,81 грн за евро. На наличном рынке наблюдается аналогичная тенденция. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,10 грн, купить — по 24,38 грн, евро — сдать по 26,57 грн, купить — по 26,96 грн.

«Курс гривни с утра в среду держится вблизи отметки 24,15 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок отыгрывает результаты вчерашнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), на котором было привлечено 1,3 млрд грн, и ставки продолжили снижаться.

Валютный рынок также реагирует на сообщения о том, что глава Национального банка Яков Смолий заявил о попытках некоторых заинтересованных лиц исключить сотрудничество с Международным валютных фондом. Днем ранее Нацбанк обсудил с исполняющим обязанности посла США в Украине Биллом Тейлором работу, направленную на рост экономики и восстановление полноценного кредитования, а также судебные процессы против бывших владельцев обанкротившихся банков.

Вероятно, в ближайшее время гривня останется стабильной в диапазоне 24,1—24,2 грн за доллар".

Хотя есть также мнение, что доллар все же опустится ниже отметки в 24 гривни.

«За неделю курс доллара к гривне существенно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1—1,3%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,51 грн до 24,2 грн (-1,3%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,42—24,44 грн до 24,14—24,17 грн (-1,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,38—24,61 грн до 24,11—24,35 грн (-1,1%—1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1%.

Курс доллара устойчиво снижался с прошлого вторника, и лишь в понедельник, 18 ноября, риостановил падение. Во вторник курсы наличного и безналичного доллара немного разошлись: на межбанке доллар показал умеренное падение, а на наличном рынке — скромный рост. Тем не менее, доллар еще может попробовать на прочность уровень 24 грн, до которого осталось совсем немного.

В течение ближайшей недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8—24,1 грн".

Однако банкиры не столь оптимистичны относительно укрепления национальной валюты и даже прогнозируют ее девальвацию еще в ноябре.

«К окончанию текущей недели ожидаем небольшой возврат к уровню 24,50 грн за доллар, — сообщили «Українським Новинам» начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса «Банк Альянс» Станислав Лисянский. — Основанием для этого является небольшой объем объявленного аукциона по ОВГЗ, а также активизация покупателей валюты на уровнях около 24,1—24,2 грн за доллар. Основным фактором укрепления гривни является завершение налогового периода, то есть уплата больших сумм налогов экспортерами за третий квартал нынешнего года. Это послужило основной причиной продажи крупных объемов валюты.

На конец месяца прогнозируется небольшой рост курса гривни к уровням 24,5—24,7 грн за доллар, но все будет зависеть от аукциона по размещению ОВГЗ, который состоится 26 ноября 2019 года. Под вопросом объем предложенных бумаг, их срок и доходность. Насколько эти бумаги будут привлекательны для нерезидентов и внутренних инвесторов, и определит курс на окончание месяца".

Стоит отметить, что отечественная финансовая система очень зависима от внешних заимствований, одним из видов которых являются ОВГЗ. Причем государственный долг продолжает расти. Как сообщил Всемирный банк в последнем «Экономическом обзоре для Украины», в 2020 году ожидается рост государственного и гарантированного долга нашей страны почти на 3% к ВВП по сравнению с 2019 годом. В частности, по данным Всемирного банка, государственный и гарантированный долг Украины в 2020 году вырастет на 2,9% от показателей 2019 (51,7% к ВВП) и достигнет 54,6% к ВВП. Кроме того, в 2021 году предусмотрен рост госдолга до 55,3% к ВВП.

Однако на курс доллара в Украине влияют не только внутренние, но и внешние факторы. По мнению международных финансовых экспертов в ближайшее время американская валюта может девальвировать. Аналитики крупнейшего американского банковского холдинга Morgan Stanley предполагают, что американские акции и корпоративные облигации подешевеют в следующем году, а доллар ослабнет на фоне ускорения экономического роста за пределами США.

Кстати, не исключено, что вскоре граждане Украины будут вынуждены продавать валюту, отложенную на черный день, чтобы заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Кабинет министров отменил принятое предыдущим правительством постановление об ограничении максимальных тарифов на отопление и горячее водоснабжение. А накануне стало известно о подорожании природного газа для населения. По мнению экспертов, все это приведет к увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг уже в ближайшее время.

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