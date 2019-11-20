Украина

В метро Киева нельзя оплатить проезд банковской картой: названа причина

В Киевском метрополитене 20 ноября вновь возникли проблемы при оплате проезда банковской картой. Администрация метро объяснила сбой техническими работами.

«На станциях проводятся технические работы, оплата с помощью бесконтактной банковской карточки временно недоступна… Просим воспользоваться альтернативными способами оплаты», — предупреждают представители метрополитена.

Наладить работу системы планируют в течение ближайшего часа.

Напомним, кроме банковской карточки, в метрополитене принимаются к оплате заблаговременно пополненные пластиковые карточки (зеленого цвета) и новые Kyiv Smart Card (голубого цвета). Льготные категории пассажиров могут пройти в метро, предъявляя карточку киевлянина. На большинстве станций продолжают принимать жетоны. Дату полного отказа от самого привычного способа оплаты проезда решено перенести.

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