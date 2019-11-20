В Одессе нашли мужчину, разбившего памятную доску бойцу «Правого сектора» (фото, видео)

Происшествия

В среду, 20 ноября, в Одессе правоохранители задержали мужчину, причастного к повреждению памятной доски бойцу «Правого сектора» Игорю Иванову. Сотрудники Приморского отдела полиции квалифицировали повреждение мемориальной доски как хулиганство и немедленно начали поиски правонарушителя. В результате был разоблачен местный житель, сообщили в региональном главке Нацполиции. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Об обнаружении вандала, разбившего памятную доску десятнику «Правого сектора» Игорю Иванову, сообщил одесский активист Демьян Ганул. По его словам, вандал находится в полиции.

Активист Демьян Ганул называет его — это 38-летний Александр Евченко.

По словам мужчины, он осознал всю тяжесть своего поступка. «Честно, все произошло из-за семейной ссоры. Я поругался с женой, напился, взял кувалду, шел по улице… Вспомнился фильм «Джокер» — «сделал» физиономию и стал махать кувалдой. Когда дошел до угла (перекресток Преображенской и Дерибасовской, где находилась доска. — Авт.), увидел большой магазин. Решил, что это — просто вывеска-табличка и… ударил по ней…

Мне очень стыдно за то, что совершил. Готов восстановить табличку, повесить ее на место. Приношу свои искренние извинения родным и близким Игоря Иванова", — сказал Александр Евченко.

По его словам, он проживает в Одессе с 2017 года, полностью аполитичен и до сих пор не знал, кто такой Игорь Иванов. «Еще раз подчеркиваю: все произошло на почве пьяного бытового конфликта. Я вне политики. У меня — семья, двое ребятишек, младшему из которых — девять с половиной месяцев», — утверждает задержанный.

Следует заметить, что ни в полиции, ни активисты не уточняют, кто и каким образом «вычислил» и задержал подозреваемого. Напомним, что активисты предлагали награду в размере более 100 тысяч гривен за информацию о вандале.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что мемориальную доску в честь погибшего 2 мая десятника «Правого сектора» Игоря Иванова открыли в 2017 году на фасаде дома, расположенного на пересечении Дерибасовской и Преображенской. Игорь стал первой жертвой массовых столкновений 2 мая 2014 года — был смертельно ранен из огнестрельного оружия. Игорь Иванов награжден посмертно орденом «За мужество» 3-й степени, орденом «Народный Герой Украины» и медалью «За жертвенность и любовь к Украине».

Фото Пушкинская

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