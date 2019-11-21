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В Украине отмечают День достоинства и свободы: что это за праздник
21 ноября в Украине известен как День достоинства и свободы. Торжественная дата отмечается с 2014 года и приурочена к годовщине начала Евромайдана — массовых акций протеста в центре Киева. Поводом для протестов стало объявленное сворачивание курса на евроинтеграцию и приостановка работы над соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.
Президентский указ о новом празднике был издан в ноябре 2014 года. Было отмечено, что День достоинства и свободы — это возрождение еще одного праздника, Дня Свободы (22 ноября). Отмечался День свободы с 2005 года как годовщина начала «оранжевой» революции. Праздник существовал до 2011 года, а потом после прихода к власти Виктора Януковича был отменен его указом.
Традиционно программа неофициальных мероприятий в День достоинства и свободы предполагала марш Достоинства в центре Киева, вече на Майдане, совместные молебны на Аллее Героев Небесной Сотни и почтение памяти погибших. В нынешнем году вече на Майдане назначено на 19.00 и собирается под лозунгами «У нас есть достоинство» и «Нет капитуляции». Такие же акции состоятся на центральных площадях других украинских городов. О созыве вече уже объявили Львов и Черновцы.
Как соообщали «ФАКТЫ», 21 ноября в Национальной опере состоится гала-концерт, посвященный Дню достоинства и свободы.
Фото Commons.wikimedia.org/Evgeny Feldman
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