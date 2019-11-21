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Происшествия

В Ровенской области школьники массово отравились конфетами

10:59 21 ноября 2019 118
Ребенок под капельницей
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В среду, 20 ноября, в больницу с острым пищевым отравлением поступили 12 учеников школы в Здолбице (Здовбиці) Здолбуновского района Ровенской области.

— Как установили правоохранители Здолбуновского районного отделения полиции, в этот день пятиклассников по случаю своего дня рождения угостила конфетами одноклассница, после чего всем стало плохо. Школьников доставили в центральную районную больницу с острым отравлением продуктами питания в состоянии средней тяжести, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.

Полиция начала расследование, открыто уголовное производство. Предварительно установлено, что конфеты покупались на одном из рынков Ровно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о вспышке вирусного гепатита в одной из школ Чернигова.Количество заболевших продолжает расти.

Между тем в одной из школ Одессы более полусотни учеников отравились школьными обедами. У детей выявлен сальмонеллез. Возбудитель (сальмонелла) был непосредственно в той еде, которую дети употребляли в день отравления. Возможно, была нарушена технология приготовления пищи. Хотя в пищеблоке обнаружены просроченные продукты.

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