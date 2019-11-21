- 11:08 До -12 градусов: синоптик рассказала, в каких областях будет холоднее всего
- 11:08 СМИ сообщили о тайной свадьбе Криштиану Роналду: что об этом известно
- 11:03 Отважная девушка в нижнем белье бросилась в огонь спасать коалу: в сети набирает популярность видео
- 11:01 «На танцах нужно молчать»: Владимир Остапчук впервые прокомментировал вылет из популярного шоу
- 10:59 В Ровенской области школьники массово отравились конфетами
- 10:55 В Киеве заметили "Яндекс такси": в сети одновременно шутят и негодуют
- 10:43 В России цинично ответили на обвинения в разворовывании украинских кораблей
- 10:41 Странная семейка: подруга Меган Маркл рассказала «всю правду» об отношениях между родственниками королевы
- 10:28 Майк Помпео хочет оставить пост госсекретаря США как можно скорее
- 10:17 Ответный удар: муж Лолиты Милявской показал, как живет с новой пассией
- 10:08 Зеленский вместе с женой почтил память Героев Небесной сотни
- 10:04 Моуриньо вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
СМИ сообщили о тайной свадьбе Криштиану Роналду: что об этом известно (фото)
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду по-прежнему не женат, утверждает издание TMZ Sports. Источник приводит сведения из окружения Роналду, подтверждающего, что данные о свадьбе не соответствуют действительности.
Как известно, накануне появилась информация, что звездный футболист тайно женился на своей 25-летней подруге Джорджине Родригес во время поездки в Марокко, где живет близкий друг Криштиану Роналду кикбоксер Бадр Хари и где португалец вскоре откроет один из своих отелей Pestana CR7. Сенсационную новость сообщил итальянский журнал Novella 2000, пообещавший рассказать эксклюзивные подробности свадьбы в ближайшем номере.
Читайте также: Бесплатные гамбургеры из «Макдональдса» и свадьба с Джорджиной: Криштиану Роналду дал большое интервью
По информации источника, пара не стала афишировать торжественное событие из-за резко ухудшившихся отношений между Джорджиной и матерью звезды футбола Долорес Авейру
«Джорджина мне очень помогла. Конечно, я люблю ее. Однажды мы наверняка поженимся, почему нет? Это мечта моей мамы. Джорджина — мой друг. Мы много беседуем друг с другом. Я открываю ей свое сердце, а она мне свое», — заявил Криштиану Роналду, давая в сентябре интервью известному телеведущему Пирсу Моргану.
Напомним, что пара начала встречаться в 2016 году. В ноябре 2017-го Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у Роналду четверо детей — трое старших от суррогатных матерей.
Неделю назад совместной дочери Криштиану и Джорджины Алане Мартине исполнилось два годика
В прошлом году было также множество слухов об их свадьбе после того, как Джорджина продемонстрировала кольцо с бриллиантом на игре сборной Португалии на ЧМ-2018. Но позже она сообщила СМИ, что это не обручальное кольцо.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду за год заработал в Instagram почти 50 млн долларов.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!