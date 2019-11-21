Спорт

СМИ сообщили о тайной свадьбе Криштиану Роналду: что об этом известно (фото)

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду по-прежнему не женат, утверждает издание TMZ Sports. Источник приводит сведения из окружения Роналду, подтверждающего, что данные о свадьбе не соответствуют действительности.

Как известно, накануне появилась информация, что звездный футболист тайно женился на своей 25-летней подруге Джорджине Родригес во время поездки в Марокко, где живет близкий друг Криштиану Роналду кикбоксер Бадр Хари и где португалец вскоре откроет один из своих отелей Pestana CR7. Сенсационную новость сообщил итальянский журнал Novella 2000, пообещавший рассказать эксклюзивные подробности свадьбы в ближайшем номере.

Читайте также: Бесплатные гамбургеры из «Макдональдса» и свадьба с Джорджиной: Криштиану Роналду дал большое интервью

По информации источника, пара не стала афишировать торжественное событие из-за резко ухудшившихся отношений между Джорджиной и матерью звезды футбола Долорес Авейру

«Джорджина мне очень помогла. Конечно, я люблю ее. Однажды мы наверняка поженимся, почему нет? Это мечта моей мамы. Джорджина — мой друг. Мы много беседуем друг с другом. Я открываю ей свое сердце, а она мне свое», — заявил Криштиану Роналду, давая в сентябре интервью известному телеведущему Пирсу Моргану.

Напомним, что пара начала встречаться в 2016 году. В ноябре 2017-го Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у Роналду четверо детей — трое старших от суррогатных матерей.

Неделю назад совместной дочери Криштиану и Джорджины Алане Мартине исполнилось два годика

В прошлом году было также множество слухов об их свадьбе после того, как Джорджина продемонстрировала кольцо с бриллиантом на игре сборной Португалии на ЧМ-2018. Но позже она сообщила СМИ, что это не обручальное кольцо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду за год заработал в Instagram почти 50 млн долларов.

Фото Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter