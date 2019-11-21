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Чего ждать в эту субботу: гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака
В эту субботу пора заняться домом и своим здоровьем.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможно, вы кому-то поможете, захотите навестить родственника или сослуживца.
Телец
Тельцам, находящимся в напряженных отношениях с партнером, предоставляется удачная возможность для примирения.
Близнецы
День хорош для покупок, однако не рекомендуется сорить деньгами.
Рак
Возможно, придется заниматься решением чужим проблем, бегать по инстанциям и общаться с серьезными людьми.
Лев
Финансовые аппетиты слегка умерьте, лучше отложите часть денег на нужды семьи, лечение, бытовые вопросы.
Дева
Хороший день для одиноких Дев: встретите человека, с которым завяжется долгий и искренний роман.
Весы
Совет звезд: создайте приятную обстановку в семье и поддерживайте гармонию отношений вне дома.
Скорпион
Для достижения цели сегодня хороши не все средства, выбирайте мягкие, дипломатичные, щадящие пути
Стрелец
Непрактичность в финансовой сфере может привести Стрельца к значительным убыткам.
Козерог
Сегодня ни в коем случае нельзя отказываться от поддержки друзей и коллег.
Водолей
День хорош для формирования имиджа, для подбора одежды, косметики, парфюмерии.
Рыбы
Совет звезд: Не ищите простых решений, не верьте случайным знакомым, все контролируйте.
Хорошего вам дня!
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