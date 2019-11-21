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Стиль жизни

Чего ждать в эту субботу: гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака

5:08 30 ноября 2019 5
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В эту субботу пора заняться домом и своим здоровьем.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможно, вы кому-то поможете, захотите навестить родственника или сослуживца.

Телец

Тельцам, находящимся в напряженных отношениях с партнером, предоставляется удачная возможность для примирения.

Близнецы

День хорош для покупок, однако не рекомендуется сорить деньгами.

Рак

Возможно, придется заниматься решением чужим проблем, бегать по инстанциям и общаться с серьезными людьми.

Лев

Финансовые аппетиты слегка умерьте, лучше отложите часть денег на нужды семьи, лечение, бытовые вопросы.

Дева

Хороший день для одиноких Дев: встретите человека, с которым завяжется долгий и искренний роман.

Весы

Совет звезд: создайте приятную обстановку в семье и поддерживайте гармонию отношений вне дома.

Скорпион

Для достижения цели сегодня хороши не все средства, выбирайте мягкие, дипломатичные, щадящие пути

Стрелец

Непрактичность в финансовой сфере может привести Стрельца к значительным убыткам.

Козерог

Сегодня ни в коем случае нельзя отказываться от поддержки друзей и коллег.

Водолей

День хорош для формирования имиджа, для подбора одежды, косметики, парфюмерии.

Рыбы

Совет звезд: Не ищите простых решений, не верьте случайным знакомым, все контролируйте.

Хорошего вам дня!

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