За копейку удавятся: названы самые жадные знаки зодиака

Стиль жизни

Жадность в той или иной степени свойственна каждому человеку, но есть знаки зодиакального круга, под которыми рождается большее количество алчных, скаредных и скупых людей, нежели под другими. О том, представители каких знаков зодиака считаются самыми жадными, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова.

— Пожалуй, пальму первенства среди них держат люди, появившиеся на свет под знаком Девы, — считает Людмила. — Это самый трезвомыслящий, практичный и одновременно самый скупой знак зодиака. В кафе или ресторане Дева великодушно позволит вам заплатить за нее, при этом будет так мило улыбаться, что вы почувствуете: вам действительно делают одолжение. Более того, вы должны быть польщены, что вам удалось отплатить Деве за честь отужинать или отобедать в ее присутствии. Так что просто обязаны рассчитаться с официантом. Девы обожают получать подарки, но не очень любят делать их сами. Так, если у вас день рождения, юбилей или какой-нибудь иной знаменательный повод, они, конечно же, найдут для вас подарок, но, скорее всего, это будет предмет, который они в свою очередь получили от кого-то, но так и не распечатали, потому что он им по какой-то причине не подошел.

Единственный человек, на которого Дева денег не жалеет, это она сама: увидев в магазине желанную вещь, представители этого знака отдадут последние деньги. Впрочем, таковых у них, как правило, не бывает. Девы очень запасливы, заработанное они прячут в кубышку, в которой в конце концов скапливается изрядное количество банкнот. Каждый раз, когда представителям знака предстоят серьезные траты, они долго рассказывают окружающим, что денег у них нет, но потом все-таки лезут в тайник и достают оттуда необходимую сумму. Родных и друзей убеждают, что в нем больше ничего не осталось, и так — до следующего раза, когда им снова нужно сделать какой-то важный платеж. Возможно, именно этой своей скаредности Девы обязаны тем, что среди них, если верить статистике, больше всего олигархов, занимающих первые строчки в рейтингах самых богатых людей мира.

— Какой знак уступает Деве по степени жадности?

— Козерог. Представители этого знака крайне скупы, но, в отличие от Девы, их жадность распространяется не только на окружающих, но и на них самих. Они отказывают себе во многом, о чем впоследствии жалеют. Но, когда наступает пора снова что-то купить или за что-то заплатить, они ничего не могу поделать со своей натурой — снова жадничают, а потом об этом жалеют. Козероги превыше всего ценят сами деньги, а не блага, которые они способны дать, поэтому могут, например, долго не делать в квартире ремонт, чтобы не вкладываться в него, ходить в поношенной одежде, чтобы не тратиться на новую.

— Следующий знак в рейтинге жадин…

— …Рак. Правда, скупость этого знака однобока: он готов расходовать все до копейки на себя и свою семью, но к окружающим его людям будет далеко не так щедр. К примеру, откажет в помощи оказавшемуся в стесненном положении коллеге, хотя купюр в кошельке у него при этом будет достаточно. А потом, зайдя в ближайший магазин, спустит все средства на очередные — сто первые — занавески, которые ему приглянулись. Рак никогда не пожертвует деньги на лечение чужого ребенка, своему же не откажет ни в чем, даже в бесполезных предметах роскоши, без которых сын или дочь вполне могли бы обойтись. Побывав в гостях у Рака, вы будете удивлены, насколько дорого и уютно обставлен дом, поскольку окружающий мир для представителей знака — ничего, а их любимая «раковина» — всё. На четвертой позиции по степени жадности расположились представители знака Тельца.

— Вот уж о ком никогда не подумала бы!..

— Действительно, как правило, представители этого знака производят впечатление людей широкой души и не менее широких жестов — компанейских, щедрых и хлебосольных. Однако всё это не мешает им быть одновременно жадными. Это качество проявляется у Тельцов в желании жить за чужой счет, не испытывая при этом ни малейшего угрызения совести. Им кажется вполне естественным тот факт, что кто-то, у кого есть деньги, часть своего богатства потратит на них — таких милых и обаятельных. Если верить статистике, среди содержанок и альфонсов больше всего именно тех, кто родился под знаком Тельца. Впрочем, совершенно не обязательно платить за его квартиру и оплачивать все счета. Он не побрезгует и более мелкими услугами и одолжениями: например, не откажется вместе с вами поехать к вашим родителям, где будет жить на всем готовом. При этом Телец не допустит даже мысли о том, чтобы однажды вечером купить что-нибудь, например, к чаю. Более того, спустя какое-то время Телец упрекнет вас в том, что в вашей семье его принимали не по высшему разряду: скажем, белье, на котором он спал, было недостаточно тонким. Поверьте, у него и в мыслях не будет желания намеренно задеть вас. Телец действительно считает, что достоин всего самого лучшего — за чужой счет.

— И наконец, кто находится на пятой строчке рейтинга?

— Рыбы. На них жадность находит приступами, в чем сказывается двойственность их натуры: сегодня они готовы снять с себя последнюю рубаху, а завтра могут удавиться за копейку. Особенно тяжело Рыбы переживают периоды безденежья, даже если оно является условным: в это время они становятся скупыми до неприличия и отказывают в себе в самых необходимых вещах. Но, как только на горизонте снова замаячит финансовая удача, Рыбы опять начинают кутить, кидая деньги направо и налево. Стоит ли удивляться, что они часто оказываются на мели?

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», что 20 ноября самая воинственная планета Солнечной системы — Марс — вышла из относительного мирного знака Весов и попала в знак Скорпиона — один из самых агрессивных в зодиакальном круге. В нем Марс пробудет до 4 января 2020 года. Такая взрывоопасная небесная конфигурация внесет в земную жизнь немало изменений.

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