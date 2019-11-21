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В Николаеве женщина подстрелила работника банка (фото)
Утром в четверг, 21 ноября, в квартиру дома по улице Корабелов, наведались два работника банка в сопровождении 4 (!) сотрудников охранной фирмы для осмотра жилья, которое, по их словам, находится во владении банка.
Дверь им не открыли, а когда визитеры проходили мимо окна этой квартиры на первом этаже, по ним начали стрелять. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области. По предварительной информации, стреляли из пневматического пистолета.
Раненого работника банка доставили в больницу.
Как стало известно, квартира была оформлена как залог под банковский кредит. Заемщица была должна 150 тысяч гривен, и с июля нынешнего года жилье стало собственностью банка. Стрельбу открыла находившаяся в помещении теперь уже бывшая хозяйка квартиры.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции. Открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины (хулиганство). Нарушительнице грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о кровавом инциденте в Николаеве. Прямо возле здания суда кредитор расстрелял супругов, которым задолжал крупную сумму. Двойное убийство сняли камеры наблюдения. Позже стали известны подробности этой трагедии.
А в Киевской области вооруженный пенсионер пытался отбить у полицейских человека, подозреваемого в разбойном нападении на одну из фирм.
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