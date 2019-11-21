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В Одессе арестовали адепта «русского мира», разбившего памятную доску бойцу «Правого сектора»
В четверг, 21 ноября, в Одессе суд отправил под домашний арест на 60 суток Александра Евченко, который разбил памятную доску украинскому активисту Игорю Иванову, погибшему 2 мая 2014 года, во время трагических событий в городе.
«Подтверждена информация о причастности Александра Евченко к уничтожению мемориальной таблички Игоря Иванова. Сегодня состоялся суд, в результате которого Евченко получил меру пресечения в виде 60 суток круглосуточно домашнего ареста. По инкриминируемой ему статье предусматривается лишение свободы сроком от 3 до 7 лет», — сообщили в одесской организации «Правого сектора».
Заодно выражается благодарность всем, кто откликнулся на призывы общественности и принимал активное участие в поисках вандала.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе неизвестные уничтожили памятную доску Игорю Иванову, который защищал город от пророссийских сил.
Напомним, мемориальную доску в честь погибшего 2 мая десятника «Правого сектора» Игоря Иванова открыли в 2017 году на фасаде дома, расположенного на пересечении Дерибасовской и Преображенской. Игорь стал первой жертвой массовых столкновений 2 мая 2014 года — был смертельно ранен из огнестрельного оружия. Игорь Иванов награжден посмертно орденом «За мужество» 3-й степени, орденом «Народный Герой Украины» и медалью «За жертвенность и любовь к Украине».
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